Live TV

Video România primește 2,15 miliarde de euro din cea mai mare investiție NATO pentru extinderea conductelor de combustibil

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Nicușor Dan, președintele României și Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat obținerea unui rezultat strategic, în urma a peste cinci ani de negocieri purtatea de către factorii decizionali din țara noastră cu Alianța. Extinderea rețelei NATO de conducte pentru combustibil va fi făcută printr-o investiție istorică de 27 miliarde de euro, dintre care 2,15 vor reveni României. 

Șeful statului a scris pe rețelele sociale: „România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO. După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic.

Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă.

România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO.

Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României.

Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești.

Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zohran Mamdani
1
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
2
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Actrița Kaylee Hottle
3
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
photo-collage.png - 2026-07-21T170441.642
4
AUR: „Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu”. Cum răspunde...
Președintele Donald Trump.
5
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
Digi Sport
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu: Nicușor Dan inventează articole din Constituție și face un abuz. Sunt trei actori responsabili pentru blocajul politic
traian basescu
Băsescu îi critică pe liderii politici care au negociat în secret cu AUR: „Se duc cu scufița în mână și spun: nenea Simion, te rugăm”
George Simion.
George Simion susține că a avut discuții informale cu Nicușor Dan pentru învestirea Guvernului Veștea
traian basescu face declaratii
Băsescu, despre ieşirea din criză: „Președintele să nu mai tergiverseze. Are o solicitare ridicolă, să garanteze cineva 233 de voturi”
original_grupul_de_reflectie_strategica_rue_22_iulie_2026-3
Raport al Președinției privind populismul: „A-ţi iubi ţara şi a susţine proiectul UE sunt obiective care se pot întări reciproc”
Recomandările redacţiei
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul...
putin
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Sindicatele cer oprirea proiectului Legii salarizării: „770 de...
aparare UE tancuri
Undă verde pentru platforma SAFE. Guvernul vrea să faciliteze accesul...
Ultimele știri
Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril
Ședință la Ministerul Energiei după blocarea livrărilor de petrol din Kazahstan. Autoritățile analizează toate scenariile
„A venit timpul schimbării”. Cântărețul preferat al lui Putin și-a ars pantalonii din piele într-un „cuptor rusesc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Când te apuci de muncă?” Răspunsul tranșant al Ioanei Ginghină pentru un urmăritor care a criticat-o după ce...
Cancan
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Fanatik.ro
Giovanni Becali anunță transferul lui Andrei Borza în Turcia la Corumspor: „Pleacă în seara asta”. Ce salariu...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine...
Adevărul
Lamborghini filmat din elicopter efectuând trei depășiri pe linia continuă. Pedeapsa primită de șofer
Playtech
Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu încasat. Calculul care îi...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
steag letonia si rusia, compozitie
Premierul Letoniei spune că Rusia și Belarusul intensifică războiul hibrid împotriva țării baltice: „Suntem...
Newsweek
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, a avut un accident cu rulota în drum spre un festival. „Am...