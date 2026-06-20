Nicuşor Dan anunţă noi discuţii cu oficialii ucraineni pe tema dronei din Portul Constanţa: O să venim cu mult mai multe informaţii

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că autorităţile române vor continua şi săptămâna viitoare discuţiile cu oficialii ucraineni pe tema dronei care a explodat în Portul Constanţa. El a precizat că, în vreme ce ancheta penală deschisă după incident este în desfăşurare, instituţii din România cu atribuţii în astfel de situaţii au sintetizat un material care va sta la baza discuţiilor cu ucrainenii, programate pentru zilele următoare.

„Pe drona maritimă de la Constanţa s-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând că am avut câteva contacte cu partea ucraineană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare. Am avut cumva un punct de vedere comun al tuturor instituţiilor implicate, care au sintetizat un material comun pentru discuţia de săptămâna viitoare cu partea ucraineană pe segmentul militar şi, aşa cum anunţam acum două săptămâni, instituţiile noastre, şi cele care ţin de Ministerul Apărării, şi cele care ţin de Ministerul de Interne, au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanţa.

Bineînţeles, cercetarea penală este în curs şi, după discuţia cu partea ucraineană, o să venim cu mult mai multe informaţii, probabil că într-un interval de o săptămână-două", a spus Nicuşor Dan, sâmbătă, în timpul unei vizite pe care o face în Turcia.

Întrebat dacă a discutat cu omologul său turc pe tema unui eventual ajutor militar pentru zona Mării Negre şi a Dunării, până când România va achiziţiona, prin programul SAFE, astfel de echipamente, şeful statului a răspuns, potrivit News.ro: „În ceea ce priveşte partea de echipament militar pentru zona Dunării, nu a fost un subiect pe care să-l fi abordat azi în discuţii, este un subiect care este abordat la nivel militar în cadrul NATO".

Editor : M.B.