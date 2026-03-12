Live TV

Video Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE pentru Ucraina: „Nu este acceptabil”

nicusor dan
Nicușor Dan. Sursa foto: Profimedia Images
Zelenski: Ucraina își împărtășește experiența militară

Președintele României, Nicușor Dan, a criticat dur blocajul provocat de Ungaria asupra ajutorului financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a afirmat că România va susține orice soluție juridică propusă de Comisia Europeană pentru depășirea impasului, într-o conferință de presă susținută joi la Palatul Cotroceni alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Întrebat despre posibilitățile de ieșire din impasul creat de blocarea de către Ungaria a împrumutului european destinat Ucrainei, Nicușor Dan a subliniat că deciziile adoptate de liderii europeni nu pot fi puse sub semnul întrebării ulterior.

„Nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27 care privește o chestiune extrem de serioasă, un împrumut care să permită Ucrainei, pe de o parte pe parte civilă, dar mai ales pe parte militară, să răspundă la necesitățile pe care le are. Deci nu e acceptabil ca o decizie luată în format de 27 să fie contestată două sau trei sau patru săptămâni mai târziu. Asta e prima chestiune”, a declarat președintele României.

Potrivit acestuia, tema va fi discutată la următoarea reuniune a Consiliul European, iar executivul comunitar pregătește variante pentru depășirea situației.

„După cum știți, de azi într-o săptămână există o întâlnire a Consiliului European, Ucraina și acest subiect specific este pe agenda întâlnirii. Comisia Europeană va veni cu mai multe variante juridice pentru a ieși din din acest blocaj, iar România va susține orice fel de variantă juridică pentru a ieși din blocaj, pentru că, repet, nu e posibil ca o decizie deja luată să fie pusă în discuție mai târziu”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele României a comentat și tensiunile apărute în spațiul public după votul Parlamentului privind echipamentele defensive americane din România, respingând ideea că acestea ar putea transforma țara într-o țintă.

„România a fost sigură, România este sigură și de odată ce aceste capabilități, echipamente și militari americani vor fi în România, România va fi și mai sigură”, a afirmat Nicușor Dan.

Zelenski: Ucraina își împărtășește experiența militară

La rândul său, Volodimir Zelenski a vorbit despre experiența militară acumulată de Ucraina în războiul cu Rusia și despre modul în care aceasta este împărtășită partenerilor internaționali.

„Această expertiză este foarte utilă și în fabricarea de drone, și partea de software și experiența militarilor noștri, operatorilor de drone. Toată această experiență noi o împărtășim și lucrul acesta este foarte logic, foarte bine explicat”, a spus liderul de la Kiev.

El a precizat că Ucraina a trimis deja experți pentru a ajuta alte state în domeniul interceptării dronelor: „În primele zile noi am răspuns la cererile solicitare și SUA și altor state din Orientul Mijlociu am trimis trei grupuri de experți foarte serioși, deja se află acolo. Dacă va fi nevoie, vom trimite și alți experți în funcție de posibilități, pentru că, din păcate, noi avem un război și războiul acesta durează, însă experiența noastră este foarte importantă”, a adăugat Volodimir Zelenski.

