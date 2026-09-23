Nicușor Dan cere de la tribuna ONU sprijin pentru Dacian Cioloș la șefia OIF: „Contăm pe susținerea dumneavoastră”

Președintele Nicușor Dan a promovat miercuri, în discursul susținut în fața Adunării Generale a ONU de la New York, candidatura fostului premier Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), cerând statelor membre să susțină propunerea României.

„România ataşează o mare importanţă rolului Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei în promovarea păcii şi a securităţii. Având majoritatea celor 90 de membri în Africa, OIF susţine medierea, misiunile de observare electorală şi consolidarea păcii în contexte fragile”, a spus Nicuşor Dan în limba franceză în discursul său la ONU.

„România a prezentat un candidat la postul de secretar general al OIF, un fost prim-ministru, figură experimentată în afacerile internaţionale. Candidatura sa reflectă voinţa României de a pune această experienţă direct în serviciul unei francofonii mai puternice şi mai eficiente. Contăm pe susţinerea dumneavoastră”, a adăugat preşedintele român, referindu-se la fostul premier şi comisar european pentru agricultură Dacian Cioloş.

În cadrul părţii în franceză a discursului său, el a făcut apel la o pace justă şi durabilă în Sudan, Sudanul de Sud, Republica Democrată Congo, Somalia, Libia, Sahel şi în toate regiunile din Africa afectate de conflicte.

„România contribuie la prevenirea conflictelor, la mediere, la consolidarea păcii şi restabilirii economice, subliniind importanţa soluţiilor aduse de africani, cu deplina respectare a cartei” ONU, a declarat şeful statului român.

„Prevenirea şi medierea ar trebui să joace un rol mai important. Operaţiunile de pace trebuie să aibă un mandat clar, să producă rezultate măsurabile, să asigure o funcţionare responsabilă şi să repartizeze echitabil povara. Din 1991, România a contribuit la misiuni de menţinere a păcii ale ONU, printr-o susţinere politică, contribuţii cu trupe şi echipamente, precum şi prin formarea de Căşti Albastre şi agenţi de protecţie”, a mai spus Nicuşor Dan la ONU.

Editor : M.I.