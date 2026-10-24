Live TV

Nicușor Dan cere proiecte concrete pentru implicarea tinerilor din diaspora în România: „Avem nevoie de mai multă colaborare”

Data publicării:
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan, la deschiderea Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, organizat la Palatul Cotroceni. Foto: Facebook / Nicușor Dan
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan a subliniat, sâmbătă, că România are nevoie de experiența și competențele dobândite de românii plecați în străinătate și că implicarea acestora în dezvoltarea țării trebuie susținută prin proiecte concrete. După participarea la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, șeful statului a cerut mai multă colaborare, obiective realiste și mecanisme prin care ideile să poată fi puse în practică.

„Am participat ieri la Palatul Cotroceni la deschiderea Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, o întâlnire dedicată dialogului despre viitorul României şi despre cum putem colabora mai bine pentru dezvoltarea ţării noastre. M-am bucurat să fiu alături de tineri şi am trăit şi un sentiment de nostalgie, amintindu-mi că, în urmă cu 26 de ani, am co-organizat o întâlnire între tinerii din România şi cei plecaţi la studii în străinătate. Mă bucur că această iniţiativă continuă şi astăzi”, a scris, sâmbătă, pe Facebook,

Preşedintele afirmă că România s-a schimbat mult în aceşti ani. „Suntem membri ai Uniunii Europene şi ai NATO, economia noastră a crescut, iar societatea a evoluat. Avem motive să fim mândri de acest parcurs fără să ignorăm problemele pe care încă le avem de rezolvat. În acelaşi timp, România are nevoie de competenţele şi experienţa pe care românii plecaţi la studii sau la muncă în străinătate le-au dobândit. Există dorinţă şi disponibilitate de implicare de ambele părţi. Provocarea este să transformăm aceste intenţii în rezultate concrete”, este de părere şeful statului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta consideră că discuţiile trebuie să se concentreze pe proiecte clare, pe un calendar de acţiuni, cu obiective realiste şi cu propuneri concrete adresate autorităţilor publice. „Avem nevoie de mai multă colaborare şi de mecanisme prin care ideile bune să poată fi puse în practicǎ”, a adăugat Nicuşor Dan.

Anterior, şi premierul Luca Niculescu a vorbit despre participarea la acelaşi eveniment. El a afirmat că investiţia în oameni este una dintre priorităţile guvernului său, iar românii din diaspora ocupă un loc important în această viziune.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
2
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
3
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
4
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
natalia intotero - elena mateescu
5
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Digi Sport
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
luca niculescu eveniment tineri
Luca Niculescu, mesaj pentru tinerii din diaspora: „Oriunde s-ar afla, să simtă că România rămâne și țara lor”
marius cezar toma jansarmerie
Șeful Jandarmeriei Bucureşti, trecut în rezervă de Nicușor Dan
nicusor dan
N. Dan şi Luca Niculescu, faţă în faţă cu tinerii din diaspora. „Nu mai putem cere să aleagă între oportunităţile din lume şi România”
nicusor dan la onu
Nicușor Dan, mesaj pentru Rusia, după atacul din Marea Neagră: „Este timpul să ia în serios inițiativele de pace ale SUA și Europei”
nicusor dan kiev 5 bis
Nicușor Dan, mesaj pentru viitorii soldați: „Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă teoretică”
Recomandările redacţiei
bloc evacuat
Oameni evacuați de urgență dintr-un bloc din Capitală după ce pe...
2026-10-20-2542
Cine conduce Guvernul: Sorin Grindeanu sau Luca Niculescu? Răspunsul...
BUCURESTI - ISU - PREZENTARE ECHIPAMENT SALVARE - 27 IAN 2026
Șeful ISU București-Ilfov explică ce au descoperit pompierii în...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Elicopter Black Hawk, misiune în Marea Neagră, pentru căutarea...
Ultimele știri
Viorel Păunescu, fost președinte al clubului Steaua, a murit la 91 de ani. Fotbaliștii vor ține un moment de reculegere
Kim Jong Un a trecut granița în China pe un pod deschis la 12 ani de la finalizare. Întâlnire la nivel înalt la Dandong
Preşedintele iranian merge la Moscova și se va întâlni cu Putin. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cindy Crawford și durerea unei mame care și-a pierdut fiul de doar 27 de ani: "Și-a trăit viața cu bunătate...
Cancan
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Fanatik.ro
Cum a murit Dan Coe? Dezvăluiri surpriză despre cea mai mare controversă din istoria Rapidului
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu! Cum arăta fostul președinte al Stelei înainte să nu mai poată...
Adevărul
„Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit...
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
„Și-a respectat promisiunea pe care mi-a făcut-o!” Eva Mendes, anunț-surpriză despre Ryan Gosling
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a stat de vorbă cu Luca Niculescu și a dat verdictul: "Cum spuneam și de Nicușor Dan"
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...