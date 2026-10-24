Nicușor Dan cere proiecte concrete pentru implicarea tinerilor din diaspora în România: „Avem nevoie de mai multă colaborare”

Președintele Nicușor Dan a subliniat, sâmbătă, că România are nevoie de experiența și competențele dobândite de românii plecați în străinătate și că implicarea acestora în dezvoltarea țării trebuie susținută prin proiecte concrete. După participarea la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, șeful statului a cerut mai multă colaborare, obiective realiste și mecanisme prin care ideile să poată fi puse în practică.

„Am participat ieri la Palatul Cotroceni la deschiderea Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, o întâlnire dedicată dialogului despre viitorul României şi despre cum putem colabora mai bine pentru dezvoltarea ţării noastre. M-am bucurat să fiu alături de tineri şi am trăit şi un sentiment de nostalgie, amintindu-mi că, în urmă cu 26 de ani, am co-organizat o întâlnire între tinerii din România şi cei plecaţi la studii în străinătate. Mă bucur că această iniţiativă continuă şi astăzi”, a scris, sâmbătă, pe Facebook,

Preşedintele afirmă că România s-a schimbat mult în aceşti ani. „Suntem membri ai Uniunii Europene şi ai NATO, economia noastră a crescut, iar societatea a evoluat. Avem motive să fim mândri de acest parcurs fără să ignorăm problemele pe care încă le avem de rezolvat. În acelaşi timp, România are nevoie de competenţele şi experienţa pe care românii plecaţi la studii sau la muncă în străinătate le-au dobândit. Există dorinţă şi disponibilitate de implicare de ambele părţi. Provocarea este să transformăm aceste intenţii în rezultate concrete”, este de părere şeful statului.

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Acesta consideră că discuţiile trebuie să se concentreze pe proiecte clare, pe un calendar de acţiuni, cu obiective realiste şi cu propuneri concrete adresate autorităţilor publice. „Avem nevoie de mai multă colaborare şi de mecanisme prin care ideile bune să poată fi puse în practicǎ”, a adăugat Nicuşor Dan.

Anterior, şi premierul Luca Niculescu a vorbit despre participarea la acelaşi eveniment. El a afirmat că investiţia în oameni este una dintre priorităţile guvernului său, iar românii din diaspora ocupă un loc important în această viziune.

Editor : M.I.