Nicușor Dan: Condamn inconştienţa şi tupeul sindicalistului Vasile Petrariu şi iresponsabilitatea şefei lui de partid, Gabriela Firea

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a scris, duminică seara, pe Facebook, la capătul celei de-a patra zile de grevă la STB, că ar fi fost și mai mulţi angajaţi care şi-ar fi reluat activitatea, „dacă nu ar fi fost intimidaţi” de sindicat. Edilul îl face direct răspunzător pe liderul sindical Vasile Petrariu și o acuză pe „șefa lui de partid”, Gabriela Firea, că îi girează acțiunile.

„Condamn inconştienţa şi tupeul sindicalistului PSD Vasile Petrariu, care a îndemnat de dimineaţă la oprirea metroului bucureştean, precum şi iresponsabilitatea şefei lui de partid, Gabriela Firea, care îl girează în continuare şi-l încurajează în acţiunile lui distructive”, scrie Nicușor Dan.

Edilul spune că duminică mulţi angajaţi STB şi-au reluat activitatea. „Am avut pe traseu 65% dintre tramvaie şi troleibuze şi un număr mic de autobuze. Salut decizia celor care au înţeles că rezolvarea problemelor se face prin dialog, respectând legea. Sunt mult mai mulţi şoferi şi vatmani care ar fi ieşit azi la lucru dacă n-ar fi fost intimidaţi de sindicat. Înţeleg că e greu, după ani de zile în care nimeni nu te-a apărat în faţa sindicatului, care decidea tot, să crezi că i te poţi opune. O spun cu toată responsabilitatea: vremea abuzurilor sindicatului a dispărut”, susține Nicuşor Dan.

El dă asigurări că Poliţia preia toate sesizările pe care le primeşte la numărul de telefon 0800.800.868, le investighează şi le adaugă dosarului penal deja deschis. „Şoferii sau vatmanii care nu sunt lăsaţi să lucreze trebuie doar să sune la acest număr, iar reacţia va fi imediată. Statul funcţionează şi nu se lasă intimidat de greve ilegale, orchestrate în laboratoare politico-mafiote”, afirmă primarul general al Capitalei.

El susține că a discutat zilele astea cu mulţi angajaţi STB, a aflat problemele lor şi promite că se va implica în rezolvarea lor. „Asta cere timp, continuarea dialogului şi responsabilitate din partea noastră, a tuturor”, subliniază edilul Capitalei.

Mărturia unui șofer STB: „Azi dimineață am ieșit cu huiduieli masive, au dat cu picioarele în mașini”

Greva angajaților STB a continuat duminică pentru a patra zi la rând, chiar dacă directorul instituției, Adrian Criț, le-a promis şoferilor şi vatmanilor care reintră pe traseu că cercetarea disciplinară în cazul lor nu va avea efecte. Șoferii au ignorat, însă, declarațiile și au protestat, iar cei care au reluat munca au fost huiduiți si intimidați. Pe traseu au ieșit peste jumătate dintre tramvaie și troleibuze, dar foarte puține autobuze.

Aproape 180 de vehicule, dintre care cele mai multe tramvaie și troleibuze, au ieșit pe traseu în patra zi de grevă. Unii angajați ai STB explică de ce au făcut asta și dezvăluie ce atitudine au avut față de ei unii colegi.

„Sunt printre primii trei șoferi care au ieșit în a doua zi. În prima zi am zis că e grevă spontană, că se termină în 2-3 ore. Nu s-a terminat, am vorbit în prima zi cu conducerea societății, i-am zis că vreau să ies, dar era prea tarziu să ies în prima zi. A doua zi am ieșit, dar am ieșit datorită jandarmilor, m-au scos din garaj cu jandarmii, că am primit huiduielile de rigoare de la colegii mei. A doua zi am ieșit iar în trafic, cu huiduieli într-adevăr mai puține. A treia zi am ieșit iarăși cu mai puține huiduieli. Azi dimineață am ieșit cu huiduieli masive. Erau televiziunile în fața societății, erau reporterii, au fost huiduielile de rigoare, cu dat cu picioarele în mașini, cu..., cam așa ceva”, a povestit Costin, șofer, la Digi24.

Sâmbătă, pe un grup intern de comunicare al șoferilor din STB a apărut un filmuleț în care ușile unui troleibuz sunt sparte de un individ supărat, dar nu este clar dacă era vorba de un alt șofer care dezaproba gestul colegului de a ieși din grevă sau de un călător supărat pe acțiunea de protest de la STB, care a dat traficul peste cap în București.

„Am văzut un filmuleț la televizor și-mi vine greu să cred că cel care a spart geamul troleibuzului respectiv era salariat al societății. Exclus așa ceva. Probabil un cetățean supărat - și suntem de acord cu treaba asta, că cetățenii pot fi supărați de ceea ce se întâmplă - , dar autoritățile nu vor să rezolve aceste conflict”, a comentat liderul sindical Vasile Petrariu.

El spune că nu e de acord și nu încurajează atitudinile ostile față de colegii care au ales să iasă pe traseu. „Nu este normal să ajungem ca între colegi să ne comportăm în acest fel”, a spus liderul sindical.

Ce riscă greviștii

Directorul STB, Adrian Criț, spune că persoanele care au provocat greva vor ajunge în fața unei comisii de disciplină. Doar că nu se știe când. „Vom identifica persoanele responsabile, vom declanșa cercetarea disciplinară a celor care au declanșat această grevă. Nu putem lucra decât în zilele lucrătoare, noi nu putem semna documente oficiale decât cu aprobarea AGA petru o zi de weekend”, a precizat Adrian Criț, în condițiile în care luni, 24 ianuarie, este zi liberă legal.

Persistă, așadar, incertitudinea în privința reluării circulației pe toate liniile de transport în comun din București, în ciuda faptului că greva a fost declarată ilegală în instanță.

„Nu a fost o grevă organizată de Sindicatul Transportatorilor din București. A fost un conflict spontan, o oprire voluntară a lucrului”, susține liderul sindical Vasile Petrariu.

Zvonuri că luni n-ar circula nici metroul. Reacția Metrorex

În a patra zi de grevă STB, bucureștenii au aflat că luni este posibil ca nici metroul să nu ajungă în stații. Dincolo de schimbul de replici dintre Adrian Criț, directorul STB, și liderul de sindicat al STB și al Metrorex, Vasile Petrariu, conducerea acestei companii îi asigură pe călători că toate garniturile vor avea program normal.

Informația legată de un posibil protest la metrou a fost lansată de șoferi STB care, duminică dimineață, protestau la autobaza Titan. Câteva ore mai târziu, directorul STB a explicat de ce acest lucru nu ar fi întâmplător.

„Precizez public că dl. Petrariu e președinele federației din care face parte atât sindicatul de la Metrorex, cât și sindicatul de la STB”, a afirmat Adrian Criț, directorul STB. „Doresc să anunț instituțiile publice să intervină, pentru că acest lucru nu mai poate continua”, a spus Adrian Criț.

La rândul său, liderul sindicatului STB nu a exclus varianta ca luni bucureștenii să nu poată folosi nici metroul, cu riscul blocării Capitalei, dar aruncă totul în responsabilitatea municipalității.

„E posibil, pentru că există acest spirit de solidaritate și cred ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla acest lucru. Oamenii își exprimă doleanțele și își arată nemulțumirile. Cei care decid soarta și a noastră, și a tuturor n-au nicio responsabilitate? Pe ei nu-i interesează faptul că nu circulă transportul în comun?”, a declarat Vasile Petrariu.

Prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, spune că nu are informații și indicii despre o asemenea posibilitate, ca și la metrou să fie grevă, dar dă asigurări că vor fi găsite soluțiile necesare, dacă va fi cazul. „La acest moment, nu este cazul, dar vă asigur că dispunem de toate echipajele necesare ca să rezolvăm orice situație excepțională ar interveni”, a dat asigurări Alexandra Văcaru la Digi24.

Conducerea Metrorex a reacționat în urma apariției acestor informații în spațiul public. Compania dă asigurări că trenurile de metrou vor circula luni conform graficului existent. „Ca urmare a informațiilor apărute în presă, conform cărora există suspiciunea ca circulația la metrou să fie perturbată în perioada următoare, Metrorex asigură publicul călător de întreaga sa disponibilitate. Circulația trenurilor de metrou se va desfășura conform graficului existent”, a transmis Metrorex.

