Nicușor Dan, de Ziua Educației: Avem nevoie de profesioniști care să educe tinerele generații să gândească critic

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că educaţia reprezintă „temelia unei societăţi care îşi construieşte viitorul cu responsabilitate”, subliniind importanţa gândirii critice şi a discernământului într-un context caracterizat de răspândirea dezinformării şi de dezvoltarea accelerată a tehnologiei.

„Ziua Mondială a Educaţiei, pe care o celebrăm astăzi, marchează relevanţa unui domeniu care, dincolo de contribuţia esenţială în deschiderea minţilor copiilor noştri către cunoaştere, are un impact decisiv în formarea unor adulţi care gândesc liber, care au curajul să pună întrebări şi să caute adevărul. De aceea, educaţia este temelia unei societăţi care îşi construieşte viitorul cu responsabilitate”, transmite şeful statului, potrivit unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Nicuşor Dan atrage atenţia asupra provocărilor generate de manipulare şi dezinformare şi consideră necesară formarea unor generaţii capabile să gândească critic şi să distingă între opinie şi dovadă.

„Într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă, dezinformarea circulă tot mai rapid, iar încrederea în ştiinţă este în declin, avem nevoie de profesionişti care să educe noile generaţii să gândească critic şi să-şi dezvolte discernământul, să distingă între opinie şi dovadă, să-şi cultive curiozitatea şi să privească diversitatea de idei ca pe o oportunitate de dialog şi înţelegere reciprocă, nu ca pe o sursă de dezbinare. Actuala perioadă este caracterizată de un avans accelerat al tehnologiei. În acest context, tinerii au nevoie să fie învăţaţi cum să-şi dezvolte creativitatea, cum să fie adaptabili şi să-şi păstreze optimismul, cum să identifice şi să fructifice oportunităţi", spune Nicuşor Dan.

În mesajul său, preşedintele evidenţiază şi rolul profesorilor, „pe cât de important, pe atât de dificil”, şi le mulţumeşte pentru efortul şi implicarea în formarea generaţiilor de elevi.

„Rolul profesorilor este pe cât de important, pe atât de dificil. Le transmit recunoştinţa mea pentru efortul şi implicarea cu care cresc şi îndrumă generaţii după generaţii. La mulţi ani tuturor celor care, prin educaţie, apropie oameni, consolidează punţi şi deschid noi orizonturi!”, mai spune Nicuşor Dan.

Editor : B.E.