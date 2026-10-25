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Video Nicușor Dan, de Ziua Armatei: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează amenințări fără precedent la Marea Neagră”

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Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, de Ziua Armatei Române, că România va acționa alături de aliații NATO și partenerii europeni pentru a descuraja și, dacă va fi necesar, pentru a neutraliza amenințările de la granițele țării. Șeful statului a participat la ceremoniile organizate la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, unde a vorbit despre riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina, investițiile în apărare și rolul militarilor români în protejarea spațiului aerian.

„Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene. O țară în care să trăim în siguranță, protejați prin parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO. Un rol important în această construcție a unei Românii sigure revine Armatei”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a elogiat profesionalismul militarilor români, activi, în rezervă sau în retragere, despre care a spus că au câștigat respectul aliaților prin participarea la misiuni dificile. El a subliniat că actualul context internațional, marcat de riscuri majore, reprezintă și o oportunitate pentru consolidarea capacității de apărare a țării.

„Statele puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală este șansa noastră de a ne întări rezistența la șocuri prin dezvoltarea unei economii moderne, competitive și prin investiții într-o apărare puternică. Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că investițiile vor viza atât îmbunătățirea condițiilor de muncă și dezvoltarea profesională a militarilor, cât și modernizarea echipamentelor și instruirea alături de aliați. Președintele a insistat asupra legăturii dintre consolidarea Armatei și dezvoltarea economiei.

„O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubil legate. Prin programul SAFE, producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă deopotrivă Armatei, dar și populației civile”, a explicat el.

Șeful statului a explicat că a ales să participe la ceremoniile de la Borcea pentru a evidenția rolul militarilor de la această bază în apărarea spațiului aerian al României. El i-a felicitat pentru intervenția recentă în care au fost doborâte două drone ostile.

„Nu am ales întâmplător să fiu astăzi aici. Cu toții sunteți la propriu în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a evidențiat și rolul Centrului European de Instruire F-16 de la Borcea, despre care a spus că a transformat baza într-un centru regional de excelență pentru pregătirea piloților români, aliați și parteneri. Potrivit acestuia, instruirea comună contribuie la interoperabilitate, reacție rapidă în situații de criză și descurajarea amenințărilor.

Referindu-se la situația de securitate din regiune, președintele a avertizat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei generează amenințări fără precedent în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale și zona economică exclusivă a României.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație. Alături de aliații din NATO și partenerii din UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele le-a mulțumit militarilor spanioli care participă la misiunile de poliție aeriană alături de piloții români, precum și celorlalți militari aliați care se instruiesc în România: „În acest context doresc să mulțumesc aliațiilor noștri spanioli, care participă în prezent la misiunile de poliție aeriană, alături de piloții Forțelor Aeriene Române, precum și celorlalți militari aliați care se instruiesc împreună cu camarazii români pe teritoriul țării noastre”.

La final, șeful statului i-a felicitat pe militari cu prilejul Zilei Armatei Române și le-a urat succes în misiunile viitoare: „La mulți ani, Armatei României! La mulți ani, România!”

Editor : M.I.

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