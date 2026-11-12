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Nicușor Dan, declarații în Financial Times despre oferta privind trupele americane din România și relația cu administrația Trump

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Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Modelul Poloniei și propunerea privind costurile trupelor americane Nicușor Dan: „Înțelegem amenințarea reprezentată de Rusia” Importanța bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Deveselu Relațiile cu administrația Trump, după anularea alegerilor prezidențiale

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat Financial Times, că România își dorește o prezență militară americană mai puternică și că a propus Washingtonului o formulă de împărțire a costurilor pentru staționarea trupelor SUA. Șeful statului a vorbit și despre amenințarea reprezentată de Rusia, securitatea la Marea Neagră și evoluția relațiilor cu administrația Donald Trump, după tensiunile provocate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Nicușor Dan a declarat pentru Financial Times că a propus „anumite cifre... privind trupele, privind împărțirea costurilor”, evocând astfel o ofertă făcută anterior de Polonia.

În septembrie, Varșovia a propus să plătească Washingtonului 15.000 de dolari anual pentru fiecare militar american staționat la o bază militară planificată, denumită Fort Trump. „Ne dorim mai mulți militari americani și capacități militare cu o putere de foc mai mare”, a declarat președintele României.

Potrivit Administrației Prezidențiale, efectivele americane desfășurate în prezent în România numără 1.172 de militari, în scădere față de contingentul anterior, de 1.700 de militari. Instituția a sugerat că este luată în calcul o sumă similară celei oferite de Polonia.

Declarațiile președintelui vin la doar câteva zile după ce acesta i-a prezentat oferta subsecretarului american al Apărării, Elbridge Colby, în timpul vizitei oficialului în Polonia și România, cele mai populate două țări de pe flancul estic al NATO. Scopul vizitei a fost evaluarea provocărilor de securitate din regiune.

Colby a susținut anterior o prezență militară americană „mai limitată și mai concentrată” în Europa, în timp ce Departamentul Apărării, condus de Pete Hegseth, a amenințat în repetate rânduri cu reducerea semnificativă a prezenței militare americane pe continent.

Modelul Poloniei și propunerea privind costurile trupelor americane

Statele Unite au în prezent aproximativ 10.000 de militari în Polonia, distribuiți în circa 12 amplasamente. Varșovia insistă pentru construirea unei baze militare permanente, care să poarte numele lui Donald Trump, și s-a oferit să finanțeze atât construcția acesteia, cât și o contribuție anuală de 15.000 de dolari pentru fiecare militar staționat la Fort Trump.

După întâlnirea de marți cu Pete Hegseth, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că oficialul american i-a transmis că „totul evoluează în direcția bună”.

Ministrul a interpretat această afirmație drept un „acord pentru o bază militară americană permanentă în Polonia” din partea Pentagonului. Pentagonul nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de Financial Times.

Nicușor Dan: „Înțelegem amenințarea reprezentată de Rusia”

Nicușor Dan a declarat că România are o politică externă „foarte, foarte asemănătoare” cu cea a Poloniei, țară care adoptă o poziție fermă față de Rusia.

„Înțelegem amenințarea reprezentată de Rusia și înțelegem modul în care războiul din Ucraina ne amenință securitatea”, a declarat președintele României.

Războiul din Ucraina, țară vecină cu România, a avut un impact asupra securității regiunii Mării Negre. Drone rusești s-au prăbușit în repetate rânduri pe teritoriul românesc, iar nave comerciale au fost lovite în largul coastelor țării, notează Financial Times.

„Rușii încearcă să schimbe mentalitatea țărilor europene care sprijină Ucraina”, a declarat Nicușor Dan. „La fel ca în cazul dronelor aeriene care au ajuns pe teritoriul nostru, am primit ajutor și acum suntem mult mai bine protejați. Intenționăm să facem același lucru și la Marea Neagră, să suplimentăm echipamentele, să fim mai bine pregătiți, dar fără să escaladăm situația”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a declarat că România își majorează treptat bugetul pentru apărare. Cu toate acestea, deficitul bugetar foarte ridicat împiedică Bucureștiul să egaleze cheltuielile militare ale Poloniei, care se apropie deja de 5% din PIB. Acesta este nivelul stabilit ca obiectiv de Donald Trump, pe care aliații NATO au convenit să îl atingă până în 2035.

Importanța bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Deveselu

Președintele a afirmat că baza aeriană americană de la Mihail Kogălniceanu, situată în apropierea litoralului Mării Negre, și portul Constanța au o importanță strategică semnificativă pentru Statele Unite.

Nicușor Dan a amintit că Bucureștiul a permis forțelor americane să utilizeze baza aeriană în timpul războiului purtat de Donald Trump împotriva Iranului în acest an, în timp ce alte capitale ale Uniunii Europene au refuzat să permită Statelor Unite folosirea propriilor facilități militare.

Sandu-Valentin Mateiu, fost comandant în Marina Militară Română și expert militar, a subliniat că personalul militar american staționat în prezent în România se află aici în principal pentru „a asigura funcționarea” bazelor americane.

Pe lângă baza aeriană, Statele Unite au desfășurat personal militar și sisteme de apărare împotriva rachetelor balistice la o a doua bază americană, la Deveselu, în sudul României, în apropierea graniței cu Bulgaria. Mateiu a precizat că rămâne de văzut dacă Statele Unite sunt dispuse să trimită unități de luptă în România.

Relațiile cu administrația Trump, după anularea alegerilor prezidențiale

Nicușor Dan a declarat că relațiile cu administrația Trump s-au îmbunătățit comparativ cu perioada imediat următoare alegerilor prezidențiale din România din 2024, care au fost anulate pe fondul acuzațiilor de ingerință rusă.

Vicepreședintele american JD Vance a invocat România, în 2025, drept exemplu al presupuselor măsuri luate în Europa împotriva politicienilor de dreapta, calificând drept „șubrede” dovezile privind amestecul Rusiei.

Nicușor Dan, ales președinte în urma repetării scrutinului anul trecut, a minimalizat însă tensiunile inițiale: „Era o nouă administrație în SUA, care nu avea toate informațiile despre cooperarea noastră bilaterală”, a declarat președintele. „Cred că, foarte curând după aceea, au înțeles”.

Editor : M.I.

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