După ce CSM a anunțat că săptămâna următoare vor fi convocate adunările generale ale procurorilor și judecătorilor pentru a afla punctul de punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe legea pensiilor din justiție, Nicușor Dan a calificat vineri, 21 noiembrie, gestul drept unul „responsabil”.

„Ce vreau să salut este declarația de ieri a CSM-ului, că va aviza, astfel încât Guvernul să poată să-și asume răspunderea în timp util. Ăsta este un gest responsabil pe care nu pot decât să-l salut. Mai departe, o să vedem”, a spus șeful statului.

„Deci, încă o dată, multă lume a spus că eu am spus 75, eu n-am spus niciodată 75. Ce am spus, și asta am spus public în fața dumneavoastră de nenumărate ori, este că acea perioadă de tranziție, în opinia mea, nu trebuie să fie mai mult de un an la un an, ceea ce se transpune în 15, 16, 17 ani. Asta e tot ce am spus eu”, a explicat șeful statului, întrebat fiind dacă soluţia propusă aproape de viziunea sa, ținând cont de faptul că la începutul negocierilor a propus perioadă de tranziţie de 15 ani şi cuantum al pensiei de 75% din salariu.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional.

Guvernul a anunţat, miercuri, că noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat în procedură de transparenţă decizională şi a fost transmis la CSM pentru avizare.

„Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat astăzi în procedură de transparenţă decizională. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”, a precizat Executivul.

Guvernul mai anunţa că perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026. „În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”, arăta sursa citată.

