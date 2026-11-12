Președintele Nicușor Dan a făcut joi precizări în cazul Ovidiu Vanghele, jurnalistul pe care l-a anunțat că nu mai are voie la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat că are „dreptul” de nu a intra în dialog cu o persoană care nu-l respectă, subliniind faptul că nu este „un gunoi”.

„Sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi. În calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă.

Mai important de atât este demnitatea funcției publice, pentru că eu în mod simbolic sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători. Nu pot să accept că vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean de al acestui stat. Este o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”, a precizat Nicușor Dan după cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda la Dublin, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”.

Președintele a punctat că cetățenii pot apela la diverse metode prin care-și pot exprima nemulțumirea, enumerând protestul, chemarea în judecată și plângerea penală.

„Toate astea sunt mijloace democratice cu care nu am nimic de spus, dar e o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului. De multe ori cetățenii români au spus că statul român nu e suficient de respectat nici dinăuntru, nici de afară. Să începem prin a-l respecta noi înșine.

Al treilea nivel este cel de violență în spațiul public. Violența verbală generează violență fizică, e documentată. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean poate să se adreseze președintelui țării ca fiind un gunoi? Va înțelege, poate, că și el poate să se raporteze la fel față de profesorul lui, poate față de părintele lui, poate mâine poate să-i dea cu ceva în cap. Noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a anunţat marți, 10 noiembrie, pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, el arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-ar fi adus pe rețelele sociale, a dispus să nu mai fie primit la conferinţe de presă la Cotroceni, în acest mandat, dar colegii săi au sărit peste ordinul său.

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. „În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”, a precizat şeful statului.

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Editor : A.M.G.