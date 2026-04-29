Video Nicușor Dan, despre dronele ajunse pe teritoriul României: „Din momentul acesta vom fi complet apărați”

Președintele Nicușor Dan, în Polonia
Președintele Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan a declarat că România are capacitatea de a se proteja în fața incidentelor recente cu drone, subliniind că acestea nu au fost rezultatul unei intenții directe asupra teritoriului național. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Dubrovnik, unde șeful statului participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări.

Întrebat de jurnaliști dacă seria de incidente ar trebui să determine o schimbare de reacție din partea României, președintele a explicat că situația este una accidentală.

„Așa cum a explicat ministrul Apărării, România are capacitatea de a se proteja pentru aceste incidente. În primul rând, să spunem că nu a fost o intenție, pur și simplu a fost un atac pe orașe ucrainiene de graniță, în fine, în urma căruia cărora căruia, accidental, aceste drone au intrat pe teritoriul nostru, în mod neobișnuit, pentru că noi eram obișnuiți în zona Deltei Dunării și nu în zona Galațiului”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a precizat că sistemele de apărare au fost deja îmbunătățite în ultimii ani și că urmează noi optimizări: „Capacitatea noastră actuală, care a fost îmbunătățită față de anii anteriori, ne permite o protecție pe o zonă, iar acum optimizăm pe termen de, să zicem, un an. Din momentul acesta vom fi complet apărați. Asta este pe eveniment propriu-zis”.

În același context, Nicușor Dan a făcut referire la cooperarea militară cu partenerii occidentali, menționând un acord recent semnat cu Statele Unite.

„Ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când a venit secretarul forțelor terestre american, a fost și a semnat un protocol cu ministrul apărării, asta răspunde unei necesități, pentru că este o zonă tehnologică care se dezvoltă extrem de rapid și România a agreat împreună cu Statele Unite și Marea Britanie să fie partea unei platforme de producție și distribuția sistemelor de drone și antidrone în timp real, care să evite toate aceste proceduri de achiziție. Deci este o necesitate pe care România, ca toți partenerii, o înțelege, de a lucra în timp real și facem progrese pe asta”, a mai spus președintele.

Declarațiile vin după ce, în ultimele zile, mai multe drone au ajuns pe teritoriul României, pe fondul atacurilor rusești asupra unor orașe ucrainene aflate în apropierea graniței.

