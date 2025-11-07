Întrebat dacă Ilie Bolojan a dat toate explicațiile necesare în urma întâlnirii cu afaceristul Fănel Bogoș, arestat preventiv și acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, președintele Nicușor Dan a spus că nu crede ca premierul să fi depășit limita de principialitate.

Inițial, Nicușor Dan a anunțat o conferință de presă săptămâna viitoare, unde va răspunde întrebprilor pe mai multe teme, dar la insistențele reporterilor s-a răzgândit și a declarat: „Haideți ca să închidem acum și o să fie ultima întrebare. Da, este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri. Bineînțeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depășită. Și eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depășit această limită de principialitate. Acesta e răspunsul”, a spus președintele.

Joi seară, la Digi24, Ilie Bolojan a povestit cum a decurs întâlnirea cu Fănel Bogoș.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat audiență, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. El fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui și dacă ar avea o întâlnire cu mine, probabil că ar fi determinat sau mai convins să se implice în politică. Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților locale, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o obișnuiță”, a spus premierul.

„A venit la mine cu acest domn al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu-mi spunea nimic”.

„În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic. Subliniez pe tema asta. (...) Spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă. A fost o întâlnire probabil de în jur de 15 minute și ne-am dat mâna și am plecat mai departe”, a declarat Ilie Bolojan.

Omul de afaceri Fănel Bogoș, reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei date joi seara de Tribunalul Vaslui.

În acelaşi dosar mai multe persoane au fost plasate sub control judiciar, printre acestea numărându-se şi preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, cel care i l-a prezentat premierului pe Bogoș.

Editor : Sebastian Eduard