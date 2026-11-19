Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară, în cadrul unei conferințe de presă, la Berlin, despre întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, respingând comparația din anumite analize cu „Ialta 2.0”. „O Ialta ar însemna excluderea Europei din acest proces și nu poate să fie vorba de așa ceva,” a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan este de părere că întâlnirea trilaterală dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping nu schimbă nimic în ordinea internațională.

„Nu se schimbă prin întâlnirea de azi. Așa cum am spus mai devreme, sunt niște procese ale fiecăreia dintre țările importante și întâlnirea de azi nu a fost un eveniment excepțional care să schimbe parcursul vreuneia din aceste țări. A fost o întâlnire în marja unei reuniuni multilaterale. Dar bineînțeles că sunt, vorbim de actori importanți pe scena globală și la care trebuie să fim atenți tot timpul”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a comentat și comparația cu o Ialta 2.0, precizând că „o Ialta ar însemna excluderea Europei din acest proces și nu poate să fie vorba de așa ceva.”

„Nu, nicidecum. Adică nici poziția Rusiei de azi, nici poziția Statelor Unite de azi, nici poziția Chinei de azi nu diferă de ce au spus acum două zile, acum cinci zile și mai mult decât atât, așa cum v-am spus, cei doi emisari americani au fost azi la întâlnirea Coaliției de Voință, președintele Trump a intervenit arătându-și solidaritatea cu demersul Coaliției de Voință. Garanțiile de securitate vor fi un efort comun al țărilor din Coaliția de Voință și al Statelor Unite. O Ialta ar însemna excluderea Europei din acest proces și nu poate să fie vorba de așa ceva”, a explicat Nicușor Dan.

Editor : A.P.