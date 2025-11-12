Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect

Nicușor Dan a reacționat după scandalurile generate de noile dosare de corupție în care apar nume din Guvern, spunând că „știa toată lumea” că există oameni gata să dea șpagă. Președintele a subliniat în conferința de presă de miercuri că important este faptul că „statul a reacționat corect”.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, despre faptul că în ultimele dosare ale procurorilor anticorupţie apar numele unor membri ai Guvernului, precum Radu Miruţă şi Ionuţ Moşteanu şi chiar numele premierului Bolojan şi dacă el consideră că trebuie făcute anumite modificări la nivelul conducerii Guvernului.

„Ce ştiam cu toţii este că există corupţie, că există oameni care sunt gata să dea şpagă ca să primească sau facă fel de fel de lucruri ca să câştige necuvenit nişte bani de la societate. Vestea bună este că reprezentanţii statului au reacţionat corect în această circumstanţă. Problemele cu corupţia sunt altele, cele pe care cumva în treacăt le-am menţionat, că procesele durează prea mult, că parchetele sunt ineficiente pe ramuri întregi de corupţie. Acolo sunt problemele”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat dacă nu consideră o problemă faptul că Ilie Bolojan sau partidul ar fi primit 1,5 milioane de euro pentru a se întâlni cu acel om de afaceri în biroul de la Palatul Victoria.

„Eu nu ştiu să fi primit, în orice caz. Nu. În orice caz, nu a existat vreo decizie administrativă care să fie în favoarea unui corupt. Da, în acest caz. Asta este lucrul care contează”, a explicat preşedintele României.

