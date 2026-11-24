Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Palatul Cotroceni, că se prefigurează un sprijin din partea aliaților României în zona Mării Negre, concretizat deocamdată prin implicarea Franței. Șeful statului a subliniat și importanța economică a restabilirii securității în regiune, în condițiile în care costurile ridicate ale asigurărilor pentru navele comerciale descurajează tranzitul prin Marea Neagră.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Armeniei, despre vulnerabilitățile flancului estic al NATO și posibilitatea aducerii unor noi capabilități militare pe teritoriul României, Nicușor Dan a precizat că demersurile în acest sens sunt în desfășurare și că situația de securitate din regiunea Mării Negre a fost prezentată atât la nivelul Alianței Nord-Atlantice și al instituțiilor europene, cât și în cadrul Coaliției de Voință.

„Da, este un proces în curs. Cunoașteți toate etapele lui. Am prezentat această situație în cadrul NATO, am prezentat situația de securitate a României la Marea Neagră [...] în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, am prezentat-o în cadrul Coaliției de Voință”, a declarat președintele.

Șeful statului a făcut o paralelă cu sprijinul acordat anterior de aliați pentru securizarea frontierei României cu Ucraina, în zona Dunării, precizând că un sprijin similar se conturează și în regiunea Mării Negre.

„Se prefigurează un sprijin din partea aliaților în zona Mării Negre, concretizat deocamdată cu Franța”, a afirmat Nicușor Dan, fără a oferi detalii despre eventualele noi capabilități militare care ar putea fi desfășurate pe teritoriul României.

Președintele a vorbit și despre consecințele economice ale situației de securitate din Marea Neagră, în contextul unei întrebări adresate premierului Armeniei privind relațiile comerciale și conectivitatea țării sale cu Europa, inclusiv prin intermediul porturilor românești.

„Evident că situația de securitate din Marea Neagră afectează în momentul acesta relațiile comerciale, pentru că, pur și simplu, costurile asigurărilor pentru vasele care tranzitează Marea Neagră sunt mult mai mari decât ar fi într-o perioadă de stabilitate și asta crește prețul și descurajează tranzitul pe această relație”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că eforturile României pentru restabilirea păcii și a securității în regiune au, dincolo de considerentele strategice, și o importantă miză economică.

„Și de-aia e important să avem pace în Ucraina și Marea Neagră, de asta toate eforturile României în direcția asta, pentru că are o componentă economică importantă”, a mai spus președintele.

Editor : M.I.