Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunți

Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca preşedinte şi a rămas în aceeaşi locuinţă, el arătând că, cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit. Şeful statului a mai spus că soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, pentru că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Despre prima zi de şcoală, preşedintele a spus că vor merge toţi cu fetiţa la şcoală.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Antena 1 dacă s-a obişnuit cu Palatul Cotroceni. „Vă spun sincer că ieri am intrat prima oară într-o sală din muzeu, când a venit domnul Costa ( Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, nr) iar în grădina asta nu m-am plimbat niciodată”, a spus şeful statului. El a precizat că nu a avut timp să îşi aleagă un loc preferat. ”Am primit un birou, m-am obişnuit cu el. Din când în când mai ies pe terasă, dar asta e tot. La etajul 2, asta sunt sigur că văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă pe lift”, a spus Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Preşedintele a fost întrebat şi dacă a ales unde va locui ca preşedinte.

„Încă nu, locuim în acelaşi loc în care ne-a prins această schimbare. Cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit. Nu e cert că o să rămânem aici definitiv, dar pentru moment, suntem aici”, a răspuns preşedintele, adăugând că începerea şcolii o să îi găsească tot acolo.

Despre ce va face pe 8 septembrie dimineaţa, la începutul anului şcolar, Nicuşor Dan a spus: „O să vedem, pentru că ştiţi ca şi mine că unele şcoli plănuiesc greva...Pentru moment pe reţeaua de părinţi nu am primit informaţia asta, deci foarte probabil ne vom duce toţi patru la şcoală, aşa cum ne-am dus în fiecare an, să o lăsăm pe fetiţă, să stăm pe lângă careu pe acolo”.

Şeful statului a menţionat că nu a fost niciodată pe grupul de părinţi. „Soţia este, eu n-am fost niciodată. Eram primar şi aveam nişte probleme foarte mari la primărie, mi-aduc aminte atunci, şi cineva mi-a propus să fiu în comitetul de părinţi şi i-am zis că mulţumesc”.

Preşedintele a vorbit şi despre cum s-au acomodat copiii şi familia cu noul său statut.

„Soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, inclusiv că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-ar ce, şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Şi copiii, în momentul ăsta s-au obişnuit. Ne-a bruiat un pic, aveam ritualul ăsta să mă duc să mă întorc cu fetiţa de la şcoală şi discutam vrute şi nevrute, şi acum, fiind mai mulţi în maşină, cu paza şi aşa, ne cenzurăm”, a explicat el.

