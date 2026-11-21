Președintele Nicușor Dan a asistat vineri seară, alături de fiul său, la meciul de rugby dintre România și Canada, disputat pe Stadionul Arcul de Triumf din București. „Stejarii” au pierdut la limită, scor 26-27, bifând a treia înfrângere consecutivă în partidele disputate în noiembrie. La finalul confruntării, șeful statului a vorbit despre experiența fiului său pe stadion și a transmis un mesaj pentru selecționerul naționalei de fotbal, Gică Hagi.

La finalul confruntării, șeful statului a declarat că i-a plăcut mai mult partida precedentă, cu Tonga, la care a asistat tot împreună cu fiul său.

„Mi-a plăcut mai mult cel cu Tonga, dar și acesta a fost frumos”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a precizat că este al doilea meci pe care fiul său îl urmărește de pe stadion.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru Gică Hagi

Șeful statului a fost întrebat și ce mesaj are pentru selecționerul naționalei de fotbal, Gică Hagi.

„Urmează o campanie de calificare. Mult succes!”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă intenționează să participe și la meciurile naționalei de fotbal, președintele a răspuns: „Mai vedem”.

Naționala României a fost învinsă de Canada cu scorul de 26-27, după o partidă în care „Stejarii” au condus la pauză cu 12-10.

Canadienii au început mai bine și au condus cu 10-0, însă România a revenit și a trecut în avantaj înaintea pauzei. În repriza secundă, oaspeții s-au desprins la 27-12, dar „Stejarii” au redus diferența la un singur punct, fără să mai reușească să întoarcă rezultatul, potrivit Digi Sport.

România a încheiat astfel seria meciurilor din noiembrie cu trei înfrângeri: 38-43 cu Tonga, 24-53 cu Statele Unite și 26-27 cu Canada.

Pe 6 noiembrie, Nicușor Dan a asistat, tot alături de fiul său, la partida cu Tonga. Atunci, președintele a vizitat vestiarele ambelor echipe înaintea meciului, a discutat cu jucătorii și le-a urat succes

Editor : Ș.A.