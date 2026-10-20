Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la ceremonia de depunere a jurământului de către miniștrii Guvernului Niculescu, că noul Executiv va trebui să găsească un echilibru între obligațiile financiare asumate de România și așteptările populației. Șeful statului a insistat asupra necesității reformelor și a subliniat importanța digitalizării și a inteligenței artificiale pentru dezvoltarea economică a țării.

În discursul susținut la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a mulțumit fostului premier Ilie Bolojan și membrilor Cabinetului său pentru activitatea desfășurată înaintea moțiunii de cenzură, dar și pentru faptul că România a continuat să funcționeze în cele cinci luni și jumătate fără un guvern cu puteri depline.

„Vreau să mulțumesc Primul-ministrului Ilie Bolojan și cabinetului pe care l-a avut pentru efortul pe care l-au făcut în întreaga această perioadă. Bineînțeles că fiecare are propriile evaluări și nu o să le fac eu pentru ceilalți. Ce pot eu să spun despre Prim-ministru, despre miniștri - și cei de dinainte de moțiune, și cei de după - că au muncit, fiecare dintre ei, enorm și s-au dedicat pentru zona de activitate pe care o aveau în competență”, a afirmat președintele.

Șeful statului a amintit că, în această perioadă, România a avut de gestionat închiderea PNRR, derularea programului SAFE, finalizarea capitolelor de negociere pentru aderarea la OCDE și evaluările agențiilor de rating.

„Vreau să mulțumesc, de asemenea, pentru că, în această perioadă de cinci luni și jumătate în care nu am avut Guvern cu puteri de pline, România a funcționat totuși. Vă aduc aminte, am avut de închis PNRR, am avut de derulat programul SAFE, am avut de închis capitole de negociere OCDE, am avut niște evaluări ale agențiilor de rating, și, în toată această perioadă, pe subiectele importante, a existat cu adevărat colaborare între partidele politice și asta e un semn de maturitate pentru democrația noastră”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele le-a mulțumit și lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan pentru încercările de formare a unui guvern, precum și persoanelor din afara politicii care au acceptat să participe la aceste demersuri, apreciind că intrarea în spațiul public reprezintă „un act de curaj” pentru profesioniștii din alte domenii.

Referindu-se la noul premier, Luca Niculescu, șeful statului a apreciat capacitatea acestuia de a forma o echipă, de a elabora un program de guvernare și de a obține susținerea majorității parlamentare într-un timp scurt.

„Îl felicit pe Luca Niculescu, că a reușit, în timpul ăsta scurt, să facă un program, o echipă și, foarte important, să obțină voturile majorității parlamentare. Înseamnă că are niște abilități pe care ar trebui să le exercite din plin în perioada următoare. Probabil că o să fie mai greu decât a fost acum, dar am încredere că va reuși să găsească echilibrul potrivit în discuția în special cu Parlamentul”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a atras atenția că noul Guvern va trebui să respecte angajamentele financiare asumate de România, fără să ignore așteptările populației.

„Cunoaștem cu toții, există obligațiile financiare pe care România și le-a asumat, și nu într-un mod abstract, și pentru ca să-și protejeze evoluția economică viitoare. Astea sunt niște constrângeri. Există așteptări pe care românii le au, și trebuie găsit echilibrul între constrângeri și așteptări. Există o așteptare a românilor pentru reforme și acestea trebuie îndeplinite sau măcar începute”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a a salutat existența unui portofoliu guvernamental dedicat digitalizării și inteligenței artificiale. „România trebuie să privească înainte economic, să se conecteze cu punctele în care se joacă economia globală. Are niște avantaje competitive și trebuie să aibă curajul să o facă”, a adăugat acesta și le-a urat succes membrilor noului Cabinet.

Editor : M.I.