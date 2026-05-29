Nicușor Dan, discuție cu Volodimir Zelenski: „Am convenit să accelerăm cooperarea privind producția în comun de drone”

După ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați și a provocat rănirea a două persoane, Nicușor Dan a transmis că a convenit cu Volodimir Zelenski accelerarea cooperării dintre România și Ucraina în ceea ce privește producția de drone care pot fi desfășurate rapid. Șeful statului a precizat că, „prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”.

În urma incidentului petrecut la Galați, președintele a avut o discuție cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

„După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați.

Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina. Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid.

Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic. România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare”, a scris șeful statului pe X.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, vineri, că țara sa e pregătită să sprijine România „în orice mod”.

