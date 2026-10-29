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Nicușor Dan, discuție telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite: „Protejarea rutelor comerciale reprezintă un interes comun”

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Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a avut joi, 29 octombrie, o discuție telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care este și premierul țării. În cadrul convorbirii, șeful statului a condamnat atacurile grupării Houthi asupra infrastructurii civile și a transmis că România susține eforturile țării de a reduce tensiunile.

„Astăzi am purtat o conversație telefonică cu Alteța Sa Regală Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman, Prinț Moștenitor și Prim-ministru al Regatului Arabiei Saudite. Am exprimat solidaritatea României cu Arabia Saudită și cu poporul său și am condamnat cu fermitate atacurile Houthi asupra infrastructurii civile. Susținem eforturile Regatului de a reduce tensiunile.

Știm din experiența Mării Negre că amenințările la adresa libertății de navigație au consecințe la nivel global. Protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare reprezintă un interes comun”, a transmis președintele.

Șeful statului a precizat că a vorbit cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite și despre aprofundarea relațiilor politice și economice.

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„De asemenea, am discutat despre aprofundarea relațiilor noastre politice și economice. Arabia Saudită este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din Golf și mai sunt multe lucruri pe care le putem realiza împreună”, a mai scris președintele.

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Editor : A.M.G.

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