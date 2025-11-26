Live TV

Nicușor Dan: Drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Se întâmplă și în alte locuri din Europa

Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a spus miercuri că drona care a survolat ieri spațiul aerian al României a fost „un accident” și că astfel de incidente au avut loc „de-a lungul și de-a latul Europei” în ultima vreme. El a subliniat, e de altă parte, că o acțiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare și manipulare dusă în România.

„Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acțiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare și manipulare, de 10 ani. Acolo este o certitudine”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă faptul că această dronă nu a putut fi doborâtă timp de trei ore este un motiv de îngrijorare, președintele a spus: „Dacă vă veți uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul și de-a latul Europei, o să vedeți că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri. Pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt chestiuni tehnice”.

Întrebat dacă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, i-a oferit o explicație în legătură cu incursiunea dronei în spațiul aerian românesc, Dan a spus: „Bineînțeles că am avut discuții și cu domnul ministru și cu șeful statului major pe chestiunea asta și, în linii mari, explicațiile pe care le-am văzut de la dumnealor în spațiul public sunt cele care sunt reale”.

O dronă rusească a survolat ieri, timp de peste trei ore, spațiul aerian al României. Pentru urmărirea acesteia au fost ridicate de la sol patru avioane de luptă, iar piloții au avut autorizație să o doboare. Nu au reușit însă acest lucru, pentru că aparatul zbura la mică înălțime și dispărea de pe radar. În cele din urmă, drona care nu avea explozibili a căzut în curtea unui localnic din Vaslui.

