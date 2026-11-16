Nicușor Dan, după ce desemnarea noului șef al OIF a fost amânată: „Dacian Cioloș a făcut o campanie foarte bună”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că, deși s-au purtat mai multe runde de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au reușit să ajungă la un consens privind desemnarea unui nou secretar general. Șeful statului consideră că Dacian Cioloș a făcut o „campanie foarte bună”.

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general.

Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF.

Dacian Cioloș a făcut o campanie foarte bună, care a crescut vizibilitatea României în toate țările francofone de pe mai multe continente, cu un proiect ambițios, de reformă, revitalizare și modernizare a OIF”, a transmis președintele pe X.

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În plus, conform lui Nicușor Dan, candidatura lui Dacian Cioloș a „arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”.

O reacție a venit și din partea lui Dacian Cioloș: „Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidenţiat neputinţa de a lua o decizie atunci când interesul general al organizaţiei cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă şi să găsească punctele de convergenţă. Aici nu e vorba de ţări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menţinerea spiritului de colaborare şi a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face faţă provocărilor viitorului”.

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Editor : A.M.G.