La finalul vizitei la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, președintele Nicușor Dan a vorbit despre răspunsul președintelui american Donald Trump la invitația de a participa la Summitul B9 de la București. Șeful statului a precizat că a primit o scrisoare diplomatică și că invitația a fost transmisă către secretarul de stat Marco Rubio.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele Summiturilor B9. O scrisoare diplomatică, în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogălniceanu și la Baza de la Câmpia Turzii”, a spus Nicușor Dan.

Mai mult, șeful statului a explicat că invitația a fost transmisă către Marco Rubio”: „În ceea ce priveşte B9, această invitaţie a fost transmisă către secretarul de stat”.

Amintim că Donald Trump a răspuns invitației de a participa la Summitul B9 de la București, de pe 13 mai, mulțumind României, însă președintele SUA nu poate fi prezent personal la reuniune, au declarat surse diplomatice pentru Digi24.ro.

Iniţiativa „Bucharest Nine” (B-9) este o platformă de cooperare politică şi economică între nouă ţări NATO pentru consolidarea securităţii euro-atlantice pe flancul estic.

Formatul București 9 a fost înfiinţat la iniţiativa fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi a preşedintelui Poloniei, Andrzej Duda, în 2015, iar prima reuniune a avut loc la Bucureşti.

Formatul a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei, în special după anexarea peninsulei Crimeea și desfășurarea operațiunilor militare din Donbas în 2014. Toate țările alianței fie au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS), fie au făcut parte din sfera sa de influență.

