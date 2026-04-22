Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, după consultările cu partidele, că le-a cerut acestora să dezescaladeze retorica publică și să se concentreze mai mult pe soluții decât pe probleme.

Șeful statului a început scurta intervenție avută miercuri după consultările cu cele patru partide care fac parte din coaliția de guvernare, de la Cotroceni, spunând că „suntem într-o criză politică”, punând accentul pe faptul că au fost consultări „informale”.

„Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele prooccidentale din actuala coaliție. O să precizez că au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic constituția nu de președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să îl facă, însă evident, e important să știm cum vedem fiecare dintre noi viitorul. Suntem, evident, într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile, neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că le-a cerut partidelor să dezescaladeze discursul public și să se uite mai mult la viitor, la soluții decât la probleme, pentru că „vom avea nevoie de dialog”, precizând că „suntem un stat funcțional”.

„Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum este să dezescaladeze retorica publică. Pe de o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme, pentru că cred eu că până în momentul ăsta fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare și în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale, deci dezescaladare în acest moment. Pentru a putea avea un dialog în viitor și dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem și să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Da, suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic”, a spus șeful statului..

El a mai declarat că „nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe antioccidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special particular, pe proiectele esențiale care pe care România le are în perioada imediat următoare, OCDE, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”.

