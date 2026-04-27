Nicușor Dan, după discuția cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA: România rămâne cel mai de încredere aliat la Marea Neagră

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni seară, că a discutat cu secretarul Forţelor Terestre ale SUA, Daniel P. Driscoll, despre consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două ţări, cu accent pe apărare şi economie. De asemenea, Nicuşor Dan a precizat că România este pregătită să investească mai mult şi să facă mai mult pentru propria sa securitate, dar şi faptul că ţara noastră rămâne cel mai de încredere partener şi aliat al SUA la Marea Neagră.

„Mă bucur că am discutat cu secretarul Forţelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, despre teme de securitate de interes comun şi despre modalităţi de consolidare a parteneriatului nostru strategic durabil dintre România şi SUA, cu accent special pe apărare şi economie. Am convenit asupra necesităţii de a intensifica cooperarea noastră pentru a valorifica toate oportunităţile de colaborare din industria de apărare, inclusiv inovarea în domeniul securităţii, cercetarea şi start-up-urile”, a transmis Nicuşor Dan, luni, pe reţelele sociale.

El a precizat că România este pregătită să facă mai mult pentru propria securitate şi pentru securitatea NATO.

„România rămâne cel mai de încredere partener şi aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările şi riscurile tind să crească, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult şi să facă mai mult pentru propria sa securitate şi pentru securitatea Alianţei. Suntem convinşi că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria noastră securitate, precum şi de securitatea Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu”, a mai precizat preşedintele României.

El a adăugat că trebuie diversificate eforturile pentru adaptarea la mediul de securitate existent.

„Amândoi împărtăşim opinia că ar trebui să ne diversificăm eforturile pentru a ne adapta la mediul de securitate existent. Există încă un potenţial imens în cadrul cooperării noastre bilaterale şi suntem gata să intensificăm toate eforturile cu scopul de a obţine rezultate mai concrete în domenii de interes strategic, în beneficiul reciproc al ţărilor şi cetăţenilor noştri”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Citește și:

România devine a doua ţară din lume cu acces în timp real la o platformă americană cu soluții anti-dronă. Anunțul lui Radu Miruță

