Nicușor Dan, după întâlnirea cu lidera opoziției din Belarus: „Știm din propria experiență ce înseamnă să ți se nege libertatea”

După o discuție „foarte bună” cu lidera opoziției Svetlana Tihanovskaia la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a transmis joi, 5 noiembrie, că în cadrul întrevederii a reafirmat solidaritatea României cu poporul din Belarus în fața represiunii.

Președintele a primit-o miercuri, 4 noiembrie, pe Svetlana Tihanovskaia la Palatul Cotroceni.

„Știm din propria noastră experiență dureroasă din trecutul recent ce înseamnă să ți se nege libertatea și cât curaj este necesar pentru a lupta pentru ea. Tăria de caracter a poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru.

Alături de partenerii noștri europeni și transatlantici, vom continua să fim alături de cei care luptă pentru un Belarus democratic, în care oamenii să-și poată decide liber propriul viitor”, a mai transmis șeful statului.

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Tot miercuri, preşedintele l-a primit, la Cotroceni, pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Nicușor Dan i-a transmis oficialului american că România se confruntă cu amenințări hibride, în timp ce Marea Neagră este „una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime” și a precizat că „o prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică”.

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Editor : A.M.G.