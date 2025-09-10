Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru apărare, dar orice e mai bun decât un război”

E neplăcut să iei bani de la educație și sănătate și să-i cheltuiești pe apărare, dar orice e mai bun decât un război, a spus președintele Nicușor Dan. El a adăugat că România este solidară cu Polonia, după ce mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul acestei țări. Pe de altă parte, Dan a precizat că România este stat NATO și că nu avem motive de îngrijorare.

Nicușor Dan a amintit că s-a întâmplat ca și pe teritoriul României să cadă fragmente de dronă, dar că aceste incidente au avut loc foarte aproape de granițe. În cazul Poloniei, însă, a fost vorba de drone care au intrat în spațiul polonez zeci de kilometri. N-a mai fost așa ceva. Polonia și aliații ei au doborât o parte importantă din acest drone. Procedura a fost clasică”, a spus el la TVR.

„Din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia. Am participat la această consultare (în baza Articolului 4 din tratatul NATO, n.r.) care va continua. Polonia și Finlanda și țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și au reacționat în timp real. România este stat NATO, în cadrul NATO există proceduri și România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu este nici o îngrijorare”, a mai spus el.

Dan a adăugat că, dacă același lucru s-ar întâmpla în România, reacția ar fi aceeași.

Președintele a fost întrebat despre o declarație a șefei CE, Ursula von der Leyen, care a spus că „Europa trebuie să facă un zid de drone” și să își sporească sistemele de reacție și securitate, în fața amenințări Rusiei.

„E importantă solidaritatea, pentru că noi, cei care suntem în zona de est, vom fi mai expuși decât Spania, Belgia sau Canada. Comunitatea internațională a reacționat ferm. NATO a reacționat foarte ferm azi. Europa a înțeles că trebuie să-și completeze înzestrarea militară și să echilibreze raportul de securitate cu SUA”, a spus Nicușor Dan.

„E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate, cultură și să plătești bani din buget pentru apărare, dar e costul pentru securitate. Orice e mai bun decât un război”, a spus Nicușor Dan.

