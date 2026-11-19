Preşedintele Nicuşor Dan a spus joi că există intenţia ca România să contribuie suplimentar la finanţarea şi înarmarea Ucrainei în 2027. El a adăugat că sumele cu care contribuie România sunt „mult mai mici” decât cele furnizate de alte țări.

El a fost întrebat, într-o conferință de presă după reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin, dacă România va contribui suplimentar la finanţarea şi înarmarea Ucrainei anul viitor și despre ce sume este vorba.

„Există această intenţie. Poate că o să facem odată o evaluare cu privire la oportunitatea comunicării publice a sumelor exacte. Sumele sunt mult mai mici decât contribuţia altor state care ajută Ucraina”, a răspuns președintele.

„În schimb, sunt multe chestiuni logistice cu care ajutăm Ucraina, adică facem eforturi pentru a asigura tranzitul cerealelor prin România, sunt multe lucruri de tipul acesta cu care încercăm să ajutăm”, a adăugat el.

La Coaliţia de Voinţă de la Berlin au participat peste 20 de şefi de stat şi guvern, între aceştia fiind preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar din partea organizaţiilor internaţionale, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, António Costa, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Din partea Statelor Unite ale Americii sunt prezenţi la reuniune emisarii preşedintelui american Donald Trump pentru soluţionarea negociată a războiului din Ucraina, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Editor : M.B.