Nicușor Dan explică limitele intervenției României pentru doborârea dronelor: „Nu putem acționa în afara dreptului internațional”

Președintele Nicușor Dan a declarat că România nu poate interveni militar pentru a doborî dronele intrate pe teritoriul țării noastre, și trebuie să respecte strict regulile dreptului internațional. Șeful statului a explicat că orice acțiune de tragere în direcția unei zone de conflict poate avea consecințe juridice, inclusiv riscul de a transforma România într-o parte cobeligerantă, motiv pentru care intervențiile sunt limitate de protocoale clare și condiții stricte de angajare.

Nicușor Dan a fost întrebat, sâmbătă la Constanța, de ce România nu are până acum un acord cu Ucraina, pentru că de abia după ce s-a întâmplat la Galați se discută despre un acord cu Ucraina pentru ca România să poată să riposteze în momentul în care o dronă rusească sau ucraineană ajunge pe teritoriul nostru și să o putem doborî. Iar explicația dată după incidentul din Galați a fost că, dacă se trăgea o rachetă, exista posibilitatea să ajungă în Ucraina.

„Nu. Conform dreptului internațional, dacă și nu are niciun fel de legătură cu relația noastră bilaterală cu Ucraina și cu acordurile pe care le-am semnat în urmă cu două luni sau când a fost. Conform dreptului internațional, dacă două țări sunt în război și o a treia țară trage înspre teritoriu de război, ea devine cobeligerantă (care se află în război alături de un aliat contra unui inamic comun, DEX - n.r.). Acesta este motivul pentru care noi nu tragem înspre Ucraina. Acesta e unul dintre motive”, a explicat Nicușor Dan, sâmbătă după ședința de lucru de la Constanța, în care a fost analizat incidentul dronelor ucrainene in port și Marea Neagră.

El a adăugat că militarul din avionul care urmărește drona respectivă poate trage cu racheta doar în anumite condiții și a vorbit despre riscul să fie mai multe victime dacă dobori drona, dacă nu sunt bine încadrate rachetele.

„Iar celălalt motiv este că, vorbim de drone aeriene, pentru că cu tehnologia pe care o avem azi noi tragem după drone sau suntem în situația să tragem cu un anumit tip de rachete care, dacă nu sunt bine cadrate, pot să facă mai multe victime decât drona însăși, în momentul în care ea cade. De asta există niște condiții și din nou există niște protocoale pentru militarul care este în avionul care urmărește drona, numai în anumite condiții poate să declanșeze racheta care trage după dronă”, a mai subliniat șeful statului.

Editor : Ana Petrescu