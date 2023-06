Primarul general al Municipiului București, Nicușor Dan, a declarat marți, la Interviurile Digi24.ro, că își dorește să candideze din partea dreptei la alegerile locale pentru Primăria Capitalei din 2024, precizând că „e important să nu lăsăm Bucureștiul PSD-ului”.

Întrebat dacă își dorește un nou mandat, Nicușor Dan spune: desigur, pentru că am început niște lucruri care în administrația publică durează. Evident că eu îmi doresc să continui. Ce e important e cum va fi guvernat Bucureștiul. Eu cred că esențial este să nu lăsăm Bucureștiul PSD-ului. Ultimul sondaj pe care l-am văzut spune că există șanse să câștig și cu candidați de la fiecare partid. Eu sunt mirat de procentele pe care le are Firea. Pentru cineva care a dus Bucureștiul în faliment, care nu a demarat niciun proiect, nu pot să nu mă mir cum de are procentele astea.

În ce privește sondajele, edilul spune că sunt „foarte bune”. „În primul rând, vreau să mulțumesc bucureștenilor care au înțeles față de comunicarea mea care nu a fost cea mai grozavă, mai ales la început de mandat. Era greu să ies să spun că ieșim din faliment când a doua zi ieșeam să mă văd cu oameni cărora le spuneam că o să le dăm banii. Am deblocat investițiile, ne-am reabilitat financiar. Sondajele de acum spun în esență că sunt 40% bucureșteni care sunt mulțumiți, 50% nemulțumiți, ceea ce e un lucru pe care îl evaluez pozitiv. Pe aprecierea activității mele tot pe acolo suntem”, a spus Nicușor Dan.

