Live TV

Nicușor Dan, în postarea de Paște: „Certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii”

Data publicării:
INSTANT_DECLARATII_ND_LIEGE_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Nicușor Dan, la finalul reuniunii informale a liderilor din cadrul Consiliului European, în aerportul Liege, Regatul Belgiei, 12 februarie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a postat pe X un mesaj cu ocazia Sărbătorii Sfintelor Paști, a subliniat că acest moment este „certitudinea care ne amintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc: încrederea că putem mai multe, iubirea și bunătatea față de semeni”.

Președintele a amintit că anul acesta sărbătorile pascale ne găsesc în „vremuri marcate de incertitudini și crize severe”, îndemnând la solidaritate „nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte”.

„Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte”, a scris președintele, care le-a urat românilor „sărbîtori senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”.

Hristos a Înviat!
Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc - încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni.
Sărbătorile pascale ne găsesc anul… pic.twitter.com/K57gNDya9Z

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026

„Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc - încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni. Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine. Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate. Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul. Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”, a scris președintele.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan le-a urat românilor „Sărbători fericite!” într-o postare pe Facebook. El a scris că le dorește românilor să aibă parte „de sărbători în pace și liniște, alături de cei dragi”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

