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Nicușor Dan, interviu pentru Bloomberg: Ruşii încearcă să provoace ţările europene, nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare

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Foto: presidency.ro
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Rusia pare mai degrabă înclinată să intensifice războiul din Ucraina decât să îl încheie, a declarat preşedintele Nicuşor Dan pentru Bloomberg, invocând numărul tot mai mare de provocări ale Kremlinului pe teritoriul Uniunii Europene.

„Ruşii încearcă să escaladeze situaţia, să provoace toate ţările europene”, a declarat Nicuşor Dan, joi, într-un interviu acordat Bloomberg Television şi Bloomberg Radio.

„Nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”, a subliniat el.

Statele membre NATO au ajuns la concluzia că este necesar să fie mai bine pregătite „pentru a răspunde acestor provocări şi a ne păstra calmul”, a spus Nicuşor Dan.

În pofida eforturilor diplomatice repetate pentru obţinerea păcii, războiul din Ucraina se apropie de împlinirea a cinci ani. Cele mai recente iniţiative pentru încheierea unui acord vin din partea Statelor Unite, deşi preşedintele Donald Trump pare să pună responsabilitatea ajungerii la o înţelegere mai degrabă pe umerii Ucrainei decât ai Rusiei.

Deşi Nicuşor Dan speră că Trump va reuşi să medieze un acord între cele două părţi, el nu consideră că Rusia este pregătită în prezent pentru acest lucru.

Atât timp cât situaţia rămâne neschimbată, statele membre ale UE, inclusiv România, încearcă să reducă tensiunile, pregătindu-se în acelaşi timp pentru atacuri hibride din partea Moscovei, inclusiv incursiuni ale dronelor, atacuri cibernetice şi campanii de dezinformare, a explicat preşedintele român.

„Vrem să ne păstrăm calmul şi să doborâm dronele care pătrund pe teritoriul nostru şi în apele noastre teritoriale”, a declarat Nicuşor Dan.

În această săptămână., preşedintele Nicuşor Dan a mai acordat interviuri pentru canalul de ştiri american News Nation, pentru The Julie Mason Show difuzată de postul american de radio prin satelit SiriusXM, pentru Newsmax şi a publicat, marţi, şi un editorial de opinie în publicaţia conservatoare, The Daily Signal, în care a argumentat de ce o consolidare a trupelor americane în România ar fi benefică pentru SUA.

Editor : Ș.R.

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