News Alert Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola din cauza vremii

Data publicării:
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Revenirea președintelui Nicușor Dan în țară se amână din nou. Avionul său nu poate decola din cauza condițiilor meteorologice, în condițiile în care Franța se confruntă cu ninsori puternice. Și alte zboruri au fost amânate.

Decolarea a fost amânată cu aproximativ o oră, o oră și jumătate.

Dan trebuia să se întoarcă în țară încă de aseară, dar avionul nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo nefavorabile din capitala Franţei.

Şeful statului s-a deplasat la Paris cu o aeronavă militară Spartan pentru a participa la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei Voinţei”, găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

De altfel, Ministerul Afacerilor Externe a transmis şi o atenţionare de călătorie pentru Franţa, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei.

Potrivit unui comunicat al MAE, citat de Agerpres, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

Editor : M.B.

Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după ce ”jefuiesc” Venezuela
