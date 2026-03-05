Live TV

Video Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu se pune problema de elemente nucleare pe teritoriul României

Data publicării:
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Foto: Profimedia

Nicușor Dan a oferit lămuriri, într-o conferință de presă, legate de umbrela nucleară a NATO, dar și despre propunerea Franței. Președintele a subliniat că nu se pune problema ca elemente nucleare să fie în spaţiul României în viitorul mediu.

România e protejată de umbrela nucleară a NATO, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

Încă din momentul în care România a intrat în NATO, este protejată de umbrela nucleară NATO asigurată de Statele Unite. Și, foarte important, pentru că am văzut această întrebare în spațiul public, a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României. Ca să fie foarte clar. Și în viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru.

În ceea ce privește discuția cu Franța, nu pot să vă spun mai mult decât că este o relație care vine de demult. Avem soldați francezi în România, suntem recunoscători pentru asta. E o relație care se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat și în momentul în care vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară, o să fie comunicate public”, a clarificat Nicușor Dan.

