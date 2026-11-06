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Video Nicușor Dan: Legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea corectă a voturilor. Provocările identificate de Președinte

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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„Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor”, a punctat președintele Nicușor Dan în cadrul unui discurs susținut vineri la un eveniment organizat de Curtea Constituțională a României. Șeful statului a ridicat mai multe teme de interes pentru reprezentanții autorităților, în așa fel încât, în viitor, să existe un răspuns adecvat provocărilor cu care democrațiile se confruntă în prezent. 

Președintele României a participat la deschiderea Reuniunii de lucru cu tema „Societatea informațională și democrația constituțională”, eveniment susținut de Curtea Constituțională a României. 

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Nicușor Dan a susținut un discurs prin care a subliniat, încă de la început, că în această perioadă „nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor”.

„Trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania și, mai ales, la modul în care cetățenii pot să își formeze opiniile. Lucrurile astea s-au schimbat mult în ultimii ani, prin prezența tot mai mare a informațiilor într-un spațiu digital. Vulnerabilități sunt manipularea algoritmului, publicitatea politică direcționată, campanii inautentice și utilizarea AI pentru producerea de materiale false”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a punctat că principalul pericol pentru democrație „este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă”.

„Riscă să fie acoperită de sute, mii, zeci de mii de conturi false plătite sau ca un algoritm sau altul să acopere vocea legitimă a cetățeanului. Am văzut multe exemple de acest fel (...)  Cât de repede, presupunând că înțelegem aceste fenomene și că instituțiile știu să răspundă, întrebarea e cât de repede pot ele să răspundă. Dacă o informație s-a răspândit deja la 20% din populație într-o formă falsă sau inautentică, e foarte greu ca acei oameni să fie convinși de contrariul ei”, a adăugat președintele în discursul susținut la evenimentul CCR.

Două teme ridicate de Nicușor Dan pentru autorități vizează, în primul rând, modul în care poate fi adaptată legislația la aceste provocări și, în al doilea rând, „funcționarea în timp real a instituțiilor”. 

În același timp, președintele a ridicat întrebări și în sfera juridică, în ideea în care este nevoie de o soluție pentru a proteja în timp real integritatea alegerilor, fără a afecta dreptul la liberă exprimare. 

În plus, Nicușor Dan a mai punctat că există dificultăți în ceea ce privește reglementarea cadrului fluxurilor financiare prin care este susținută o campanie electorală.

Editor : M.G.

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