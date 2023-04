Nicuşor Dan mai vrea un mandat la Primăria București: Nu văd o altă persoană care să reuşească să se opună mafiei imobiliare

Primarul Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că este interesat să candideze pentru un nou mandat la conducerea Primăriei Capitalei, afirmând că nu vede o altă persoană "care să reuşească să se opună mafiei imobiliare", scrie Agerpres.

"Alegerile vor fi peste mai mult de un an şi jumătate, undeva în septembrie, octombrie, poate şi mai târziu. În momentul de faţă, există o coaliţie cu PNL, USR, PMP care funcţionează, cu scârţâielile inerente oricărei coaliţii şi pe care nu mă străduiesc să le amplific, dimpotrivă, încerc să le mediez. Mă interesează să candidez din nou, pentru că în administraţie lucrurile durează uneori şi patru, cinci ani şi abia mai târziu vezi rezultatul la ceea ce ai început. Mă interesează şi pentru că nu văd o altă persoană care să reuşească să se opună mafiei imobiliare, ca să o spun foarte deschis. Susţinerea o să o vedem în momentul acela. Până atunci eu sunt bucuros că mulţi oameni au înţeles că Bucureştiul are nevoie de o direcţie şi are nevoie de a aşeza lucrurile înainte. Să pui pomişori şi semafoare fără nicio direcţie e uşor, dar să dai o direcţie unui oraş care nu a avut asta e mai greu", a declarat Nicuşor Dan la Euronews România.

