Președintele României, Nicușor Dan, susține declarații de presă comune, miercuri, la Palatul Cotroceni, alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la finalul Summitului B9. Reuniunea a adus la aceeași masă lideri de pe flancul estic și nordic al NATO, reprezentanți ai SUA și pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în contextul războiului din Ucraina și al discuțiilor privind securitatea regională și consolidarea apărării Alianței.

Nawrocki: „Nu este momentul să schimbăm brusc strategiile de securitate”

Actualizare 17.56 Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că statele de pe Flancul Estic al NATO nu își permit schimbări bruște în arhitectura de securitate europeană, în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

„Din perspectiva Flancului Estic al NATO, a întregii Europe Centrale și de Est, nu este un moment pentru a schimba brusc strategiile și infrastructura de securitate din Europa”, a afirmat liderul de la Varșovia.

Karol Nawrocki a criticat ideile care, în opinia sa, ar putea slăbi actualul sistem de securitate europeană și a insistat asupra necesității unei Europe unite.

„Uneori apar tot felul de idei ciudate de a înlocui securitatea europeană cu altceva. Avem nevoie de o Europă unită”, a spus președintele Poloniei.

Acesta a subliniat că statele membre NATO trebuie să își respecte angajamentele privind investițiile în apărare.

„Mai întâi de toate, înseamnă că țările din NATO, indiferent unde se află, trebuie să strângă rândurile ca să-și respecte angajamentele în ceea ce privește alocarea de fonduri pentru dezvoltarea sectorului de apărare. Acesta este primul lucru și mesajul de la Haga, păstrat și aici, și la summitul de la Ankara”, a declarat Karol Nawrocki.

Nawrocki a spus și că statele de pe Flancul Estic nu caută alternative la NATO și la parteneriatul strategic cu Statele Unite.

„Nu căutăm alternative la acest proces și la această alianță. Este înființată pe fundații puternice de către SUA. Ne dorim să o păstrăm, pentru că este fundamentală pentru securitatea noastră și știm că SUA, de mulți ani, și-a ținut cuvântul în calitate de membru NATO”, a afirmat liderul de la Varșovia.

Karol Nawrocki a spus că mesajul transmis de statele din regiune este unul legat de necesitatea consolidării securității și a investițiilor în apărare.

„Acesta este un apel pentru a se înțelege situația de securitate din regiunea noastră. Trebuie să înțelegem că există o nevoie de a cheltui fonduri pentru apărare”, a declarat președintele Poloniei.

Liderul polonez a precizat că țara sa se apropie de pragul de 5% din PIB alocat apărării și că Varșovia este pregătită să își respecte angajamentele asumate în cadrul NATO.

„În Polonia ne apropiem de 5% din PIB și avem sentimentul că putem îndeplini acest angajament”, a spus Karol Nawrocki.

„NATO 3.0 înseamnă o Europă mai puternică”

Actualizare 17.53 Întrebat ce înseamnă conceptul „NATO 3.0”, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că acesta presupune „o Europă mai puternică” și o Alianță Nord-Atlantică consolidată, în parteneriat cu Statele Unite, atât nuclear, cât și convențional.

„Însă europenii își asumă mai multe responsabilități pentru apărarea convențională”, a afirmat Mark Rutte.

Șeful NATO a spus că unul dintre marile succese ale politicii externe a președintelui american Donald Trump a fost obținerea acordului aliaților privind creșterea cheltuielilor pentru apărare.

„Cred în continuare că unul dintre succesele politicii externe ale președintelui Trump a fost la Haga. Toți aliații au convenit asupra acestui 2%, apoi am convenit și trecem la 5% și să ne egalizăm cheltuielile cu SUA, astfel încât să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra împotriva unui adversar”, a declarat Rutte.

Secretarul general al NATO a subliniat că mai multe state aliate au depășit deja pragul de 5% din PIB pentru apărare sau se apropie de această țintă.

„Ce am văzut azi aici este că sunt țări care au trecut de 5%, țări care se îndreptau spre 5% chiar și înainte de summitul anterior”, a spus acesta.

Mark Rutte a recunoscut că există și tensiuni în interiorul NATO, inclusiv în relația cu Statele Unite.

„Trebuie să fim sinceri că avem și noi discuții în NATO. Au existat dezamăgiri în SUA în ce privește reacția la războiul împotriva Iranului. Este foarte limpede că aliații au auzit mesajul”, a afirmat șeful NATO.

Acesta a adăugat că statele membre își respectă tot mai mult angajamentele asumate în cadrul Alianței și a dat România drept exemplu.

„Este pe două fronturi. În primul rând, în privința respectării angajamentelor anterioare, și din alianță, și bilaterale. Am constatat că este în creștere uriașă această mișcare, această tranziție către respectarea acestor angajamente. Și în România am văzut același lucru, ieri am văzut avioane din SUA realimentând aici, pe aeroport. Și România își face partea ei”, a declarat Mark Rutte.

Întrebat despre situația din Strâmtoarea Ormuz, secretarul general al NATO a spus că aliații pregătesc măsuri pentru securizarea zonei maritime.

„În ceea ce privește Ormuz, aceasta este următoarea fază. Există inițiative, precum cea franco-britanică, care se asigură că va exista acolo ceea ce este necesar pentru deminarea Strâmtorii. Sunt nave trimise acolo, care să elimine minele maritime, și asta urmează multor altor inițiative și angajamente provenind și din alte țări, pe lângă Franța, spre exemplu”, a afirmat Rutte.

„Mesajul meu către SUA este că europenii au auzit mesajul și colaborăm strâns”, a concluzionat secretarul general al NATO.

Mark Rutte: „Banii sunt cruciali. Vom susține semnificativ industria de apărare”

Actualizare 17.40 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia rămâne principala amenințare directă la adresa Alianței Nord-Atlantice și a avertizat că statele membre trebuie să își consolideze apărarea.

„Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele NATO, cele de pe Flancul Estic”, a afirmat Mark Rutte.

Șeful NATO a subliniat că aliații trebuie să investească mai mult în apărare și a salutat creșterea cheltuielilor militare în state precum Polonia și România.

„Trebuie să facem mai mult, având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile și resursele necesare, trebuie să cheltuiască mai mult. Salutăm investițiile militare din Polonia, România și ale celorlalți aliați”, a spus secretarul general al NATO.

Mark Rutte a reamintit că, la summitul NATO de la Haga din 2025, aliații au convenit să aloce 5% din PIB pentru apărare și a precizat că următoarea reuniune va pune accent pe dezvoltarea capabilităților militare și a industriei de apărare.

„La summitul NATO de la Haga de anul trecut am convenit să acordăm 5% din PIB apărării. Banii sunt cruciali. Însă la Ankara vom vorbi despre capabilități și vom susține semnificativ industria de apărare”, a declarat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a insistat asupra importanței relației transatlantice și a continuării sprijinului pentru Ucraina.

„Este o alianță transatlantică, dar avem nevoie de o Europă mai puternică și de un NATO mai puternic, să creștem cheltuielile pentru apărare și să ne asumăm mai multe responsabilități pentru apărarea convențională. Sprijinul puternic și continuu pentru Ucraina va fi în continuare o prioritate pentru summitul de la Ankara”, a afirmat șeful NATO.

Rutte a declarat că liderii reuniți la București au discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre măsurile suplimentare de sprijin pentru Ucraina.

„Azi am discutat cu președintele Volodimir Zelenski să vedem ce putem face mai mult pentru a ajuta lupta pentru libertate. O Ucraină mai puternică azi și o Ucraină mai puternică pentru mâine este modul de a opri agresiunea Rusiei”, a afirmat Mark Rutte.

Șeful NATO a avertizat că războiul declanșat de Rusia continuă să reprezinte o amenințare majoră și a cerut acțiuni concrete din partea aliaților.

„Războiul este invaziv și a sosit timpul de acțiune”, a spus secretarul general al NATO, adăugând: „Avem mulți prieteni, sper să fie pentru inițiative. Avem nevoie de susținerea SUA pentru Ucraina”.

„Nu există NATO fără SUA: importanța relației transatlantice”

Actualizare 17.34 Președintele Poloniei a acuzat Kremlinul că încearcă să refacă sferele de influență în regiune și să slăbească unitatea NATO.

„Kremlinul vrea să să strice coeziunea NATO, să submineze suveranitatea și democrația țărilor din regiunea noastră. Cu asta ne confruntăm, iar răspunsul se află în solidaritate”, a declarat liderul de la Varșovia.

Karol Nawrocki a avertizat că Rusia continuă să își dezvolte capacitățile militare, în ciuda războiului din Ucraina, și a exprimat îngrijorări privind extinderea infrastructurii militare ruse în apropierea Flancului Estic al NATO.

„În ciuda războiului din Ucraina, Rusia, din nefericire, continuă să aibă capacitatea de a reconstrui și de a dezvolta armamentul său pe mai departe. Suntem foarte conștienți de asta. Observăm cu îngrijorare și o lărgire a infrastructurii militare de-a lungul Flancului Estic NATO, inclusiv în Belarus. Formatul B9 de aceea este o îndatorire a tuturor țărilor, ca o temelie în jurul căreia să purtăm o discuție”, a afirmat președintele Poloniei.

Liderul polonez a subliniat importanța relației transatlantice și rolul esențial al Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„Toți participanții și-au transmis punctul de vedere. Toată lumea este conștientă de importanța relației transatlantice, că nu există NATO fără SUA. Acest lucru nu se reflectă doar în statistici, ci și în potențialul militar, în potențialul financiar și cel de informații al SUA, lucru evidențiat în declarațiile de azi. Avem nevoie de o relație transatlantică puternică”, a spus Karol Nawrocki.

Acesta a adăugat că statele europene trebuie să își consolideze propriile capacități de apărare și a criticat vocile politice care, în opinia sa, slăbesc relația dintre Europa și Statele Unite.

„Numai în Polonia am avut aproape 10.000 de membri ai trupelor americane. Acest parteneriat necesită ca statele membre și UE să-și mărească potențialul. Trebuie să avem un parteneriat bun și stabil. Nu încerc să-mi conving colegii, ci pe cei care ar putea să ne privească din țările noastre, acei politicieni din Europa care se comportă iresponsabil și subminează alianțele între UE și SUA, care lucrează pentru a demonta NATO și UE. Acestea sunt lucruri în interesul Rusiei și trebuie să fim conștienți de ele”, a declarat președintele Poloniei.

Karol Nawrocki: „Marea Baltică este o zonă de război hibrid”

Actualizare 17.26 Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Varșovia susține extinderea formatului B9 prin includerea țărilor nordice, pentru consolidarea securității pe întreg Flancul Estic al NATO.

„Suntem susținători energici ai extinderii formatului B9 pentru a include și țările nordice: Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda, precum și Danemarca. În acest fel, să ne lărgim perspectiva de securitate pe întreaga verticală a Flancului Estic, de la nord la sud, de la Arctica până la Marea Neagră, trecând prin Marea Baltică. Acest plan se materializează, iar participarea membrilor din țările nordice este cea mai bună dovadă”, a afirmat Karol Nawrocki.

Liderul polonez a avertizat că Marea Baltică se confruntă cu amenințări hibride venite din partea Rusiei și a precizat că subiectul a fost discutat în cadrul summitului.

„Marea Baltică, care se află și în zona de interes a Poloniei, este o zonă de război hibrid, expusă atacurilor hibride ale Rusiei. Țările noastre au discutat acest subiect azi”, a spus președintele Poloniei.

Karol Nawrocki a subliniat că declarația comună adoptată la finalul summitului vizează creșterea cheltuielilor pentru apărare și măsuri pentru contracararea agresivității Rusiei.

„Declarația adoptată azi, în mod oficial, a atins creșterea cheltuielilor de apărare, o serie de măsuri pentru a contracara agresivitatea Rusiei, un simbol al adaptării NATO la amenințările de pe Flancul Estic. În ultimii ani, NATO a pus în aplicare o mulțime de decizii și a reușit să sporească nivelul de descurajare în regiunea noastră”, a declarat liderul de la Varșovia.

Nicușor Dan: „În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare”

Actualizare 17.19 Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că „statele din formatul B9, din zona nordică, au o preocupare comună: Rusia”.

„Pozițiile noastre trebuie compatibilizate în discuții precum cea de azi. A apărut discuția ca această compatibilitate să fie formalizată într-un format mai extins decât acesta”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că declarația comună adoptată la finalul summitului menționează explicit amenințarea reprezentată de Rusia și sprijinul pentru Ucraina.

„În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare. În declarație vorbim despre Ucraina și despre sprijinul pe care țările noastre continuă să îl ofere Ucrainei”, a spus președintele României.

Nicușor Dan a precizat că reuniunea B9 reprezintă în mod tradițional o etapă pregătitoare pentru summitul NATO și că una dintre temele centrale ale discuțiilor a fost consolidarea securității trans-atlantice.

„Tradițional, summitul B9 este o pregătire pentru summitul NATO de la Ankara. Tema a fost să oferim mai mult pentru securitatea trans-atlantică. Pentru securitatea Europei și funcționarea NATO este extrem de important”, a declarat acesta.

Președintele a explicat că statele participante și-au reafirmat angajamentele privind creșterea cheltuielilor militare și dezvoltarea capabilităților de apărare.

„Deciziile, în linii mari, sunt respectarea angajamentelor privind suplimentarea cheltuielilor militare, transformarea banilor în capabilități, astfel încât să facă Alianța mai bine pregătită pentru amenințări, și echilibrarea, în interiorul Alianței, a contribuțiilor între țările europene și SUA. Sintagma 3.0 comprimă această voință comună a țărilor care au participat la întâlnirea de azi”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că România își respectă angajamentele asumate în cadrul NATO și că anul acesta alocă 2,5% din PIB pentru apărare.

„Am trecut în revistă pe unde suntem cu respectarea angajamentelor pe care ni le-am asumat la summitul NATO de la Haga din 2025 și progresăm. Suntem cu toții serioși și ne ținem de cuvânt. Din partea României, anul acesta suntem la cheltuieli militare de 2,5% din PIB, iar 40% din acei 2,5% se duc pe echipamente noi”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a declarat că Republica Moldova rămâne una dintre principalele preocupări pentru statele de pe Flancul Estic, în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

„Din partea noastră, am vorbit despre Moldova, stat de pe Flancul Estic amenințat, aflat într-un proces de război hibrid cu Rusia. Important este să ajutăm Moldova pentru a ține piept acestei agresiuni”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre îngrijorările românilor legate de dronele care ajung în apropierea granițelor țării și a precizat că subiectul a fost discutat cu secretarul general al NATO.

„Există o preocupare a cetățenilor români față de dronele care ajung să treacă granița noastră. Am vorbit despre asta cu secretarul general NATO. Există proiectul «Santinela Estului», care progresează exact pentru protecția cetățenilor români care sunt afectați sau potențial afectați”, a declarat președintele României.

Știrea inițială

Summitul B9 de la București s-a încheiat cu adoptarea unei declarații comune în care liderii participanți condamnă războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și își asumă creșterea investițiilor în apărare. Ungaria nu a semnat documentul, potrivit informațiilor comunicate de autorități.

În deschiderea reuniunii, Nicușor Dan a transmis că obiectivul summitului este armonizarea viziunilor privind viitorul NATO și a subliniat că securitatea statelor de pe flancul estic, consolidarea relației transatlantice și sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova rămân priorități.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a afirmat că B9 nu mai este „la periferie”, ci reprezintă „un centru de gravitație al NATO”, în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei. El a subliniat nevoia de unitate între statele de pe flancul estic și cele nordice, „de la Arctica până la Marea Neagră”.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a transmis liderilor reuniți la București că Rusia nu trebuie lăsată să impună ultimatumuri vecinilor săi sau să înceapă războaie fără consecințe. Liderul de la Kiev a mulțumit României și aliaților pentru sprijinul oferit Ucrainei.

Printre temele principale discutate la București s-au aflat creșterea cheltuielilor de apărare, consolidarea industriei europene de apărare, coordonarea infrastructurii militare, securitatea Mării Baltice și a Mării Negre și sprijinul pentru Ucraina.

