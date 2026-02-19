Live TV

Nicușor Dan, mesaj de Ramadan pentru credincioșii musulmani: „Un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, un mesaj comunității musulmane din România cu prilejul începerii lunii postului Ramadan, subliniind că această perioadă sacră reprezintă „un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”, dar și de a cultiva solidaritatea, compasiunea și dialogul între religii.

„La începutul lunii postului Ramadan, transmit salutul meu călduros conducerii Cultului musulman şi întregii comunităţi musulmane din România, etnici turci şi tătari. Această perioadă sacră pentru credincioşii musulmani ne îndeamnă să privim cu respect la moştenirea spirituală, culturală şi istorică pe care Comunitatea musulmană din România a dăruit-o ţării noastre, contribuind la dialogul interetnic şi la buna întâlnire dintre religii şi culturi, în spiritul păcii, al ospitalităţii şi al respectului pentru diversitate. Luna dedicată cinstirii Ramadanului este un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenţei, de a ne apleca cu compasiune asupra semenilor şi de a oferi, cu generozitate şi deschidere autentică spre dialog, mângâiere şi ajutor concret celor care au nevoie de noi, celor marginalizaţi şi vulnerabili”, se arată în mesajul șefului statului, transmis de Administrația Prezidențială.

Președintele României evidenţiază importanţa cultivării unui spaţiu al întâlnirii între marile tradiţii religioase, în contextul ascensiunii mișcărilor extremiste, și îndeamnă la respect reciproc.

„Într-o lume ameninţată de disoluţia reperelor spirituale şi morale, dar şi de ascensiunea mişcărilor extremiste, multe dintre acestea hrănite de instrumentalizarea şi radicalizarea religiei în societăţile contemporane, înţelegem cât este de important să cultivăm un spaţiu al întâlnirii între marile tradiţii religioase. Acestea ne îndeamnă să ne respectăm reciproc, să ne apropiem unii de ceilalţi printr-o mai bună cunoaştere a rădăcinilor spirituale şi a tradiţiilor specifice, să ne solidarizăm în împlinirea binelui comun. De reuşita eforturilor noastre de-a convieţui în armonie şi adevăr depinde viitorul umanităţii şi al lumii. Generaţiile tinere aşteaptă de la noi un model demn de urmat pe calea reconcilierii, a toleranţei, a asumării diversităţii ca vector de dezvoltare şi progres, a convieţuirii într-o lume paşnică şi dreaptă”, a adăugat Nicuşor Dan.

El şi-a exprimat recunoştinţa pentru contribuţia comunităţii musulmane la parcursul democratic şi european al ţării noastre, având „deplina încredere că vom continua să susţinem, în numele valorilor pe care le împărtăşim, buna convieţuire şi prosperitatea României”.

„Mesajul unei religii dăinuie atunci când este întemeiat pe demnitate, tradiţie, memorie, responsabilitate şi iubirea aproapelui. Ramadanul, ca timp sacru al revelaţiei Coranului, ne aminteşte că, dincolo de diferenţele religioase, ne apropie, ca cetăţeni ai acestei ţări, aceeaşi nevoie de sens, de speranţă, de reînnoire spirituală şi de comuniune. Fie ca această perioadă de post, de rugăciune şi caritate să aducă musulmanilor din România bucuria unui nou început, în familii şi în comunitate. Ramadan Karim!”, a transmis Nicuşor Dan.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin
1
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
3
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
Vladimir Putin la telefon
4
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
dan mihalache
5
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan ar putea ține un discurs la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace de la Washington. Care este agenda întâlnirii convocate de Trump
sri inquam octav ganea
Profilul șefilor SRI și SIE în viziunea lui Sorin Grindeanu: Să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri
nicusor dan sorin grindeanu
Ce au discutat liderii Coaliției cu Nicușor Dan. Grindeanu: „Atmosfera a fost una care nu s-a potrivit cu ceea ce a apărut în presă”
trump consiliul păcii
Cum va funcționa Consiliul Păcii și care sunt țările membre în organizația lui Trump. România merge ca „observator”
Recomandările redacţiei
fostul print andrew
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM...
BUCURESTI - PROTEST CARTEL ALFA - 20 OCT 2022
Minerii şi energeticienii protestează azi în Piaţa Victoriei. Care...
Ultimele știri
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin
Bilanț DNA 2025: Aproape 800 de persoane au fost trimise în judecată, bunuri de peste 250 milioane de lei - indisponibilizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Cine ar putea fi românca participantă la safari-ul uman din Sarajevo. Profilul femeii care a plătit un milion...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Salariu de nabab, program de bugetar! Ce urmează pentru cel mai bine plătit antrenor român
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Protest în București. Pensionarii cu grupe de muncă cer bani în plus la pensie. Ce șanse de rezolvare sunt?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...