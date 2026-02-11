Nicuşor Dan, mesaj după atacul armat la un liceu din Canada

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri un mesaj în cazul atacului armat de la o şcoală din Canada, soldat cu zece morţi. Șeful statului a subliniat că astfel de acte de violenţă sunt de neînţeles.

„Suntem şocaţi de evenimentele tragice de la o şcoală din Tumbler Ridge, Canada. Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile şi apropiaţii victimelor nevinovate şi le urez însănătoşire grabnică tuturor celor răniţi. Astfel de acte de violenţă aleatorie sunt de neînţeles. Suntem solidari cu prietenii noştri canadieni în aceste vremuri foarte triste”, a scris preşedintele Nicușor Dan miercuri, pe reţeaua X.

Un atac armat, soldat cu 10 morţi, inclusiv atacatorul, s-a produs la Tumbler Ridge, în Columbia Britanică, în vestul Canadei.

Tumbler Ridge este o comunitate izolată de aproximativ 2.400 de locuitori, situată la aproximativ 660 km nord-est de Vancouver. La şcoala unde a avut loc atacul sunt înscrişi circa 160 de elevi.

Editor : B.P.