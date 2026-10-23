Nicușor Dan a participat la ceremonia de depunere a jurământului de către studenții de la Academia Tehnică și Militară. Șeful Statului le-a cerut soldaților să continue să apere ceea ce au făcut înaintașii pentru ca România să fie acolo unde se află astăzi.

Nicușor Dan le-a transmis ofițerilor: „Domnule ministru, domnilor generali, domnilor ofițeri, dragi părinți. Este o onoare pentru mine să fiu la un moment așa de important în viața dumneavoastră. Jurământul insemană angajamentul dumneavoastră de a sluji România pe tot parcrusul vieții si cred că nu e nimic mai important de a face toata viata noastră.

Jurământul ne aduce aminte că istoria nu începe cu noi. Noi suntem aici pentru că niște omani și niște soldați s-au sacrificat, uneori cu prețul vieții lor pentru ceea ce suntem noi astăzi.

Dumneavoastră aveti angajamentul nu numai să le respectați memoria înaintașilor, dar să și activați astfel încât ceea ce au început ei, noi să apărăm cu dmenitate.

În niște momente i care apărarea tarii a iesit dintr-o zonă teoretică și vedem că pacea care a fost timp de 80 de ani în Europa nu mai este garantată și înțelesă, Armata, în cadul unei societăți, devine din ce în ce mai importanta. Sunt momente în care România a înțeles asta și investește din ce în ce mai mult în echipamente moderne.

Trăim niște momente în care rolul inovației, al cercetării, este tot mai importantă. Vor câștiga bătălia acele țări care vor pune acccent pe cercetare și dezvoltare. Dumneavoastră sunteti studenti la Academia Tehnică și Militară. Așteptarea noastră este să contribuiți la dezvoltarea de echipamente care vor face diferența”, a transmis liderul de la Cotroceni soldaților.

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Editor : A.R.