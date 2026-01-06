Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, într-o conferință de presă susținută la Paris, că nu ar fi dorit să crească taxele, dar aceasta este „o chestiune care ţine de Guvern”. El a spus că decocamdată nu i-a venit decizia de la mașina personală și nu poate preciza dacă în cazul său taxele sunt sau nu mari.

„Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, ba chiar să scadă”, a spus şeful statului.

El a adăugat că este vorba, totuşi, de taxe care, în condiţiile inflaţiei din ultimii ani, nu au mai crescut.

Pe de-o parte legea dă o fexibilitate autorității locale, între niște limite pe care parlamentul le stabilește, pe de alta parte sunt niște taxe care, raportate la inflația din ultimii ani, nu au mai crescut de foarte mult timp. Dacă ele trebuiau să crească cu 30%, 70% cu 89% - asta e o chestiune care ține de guvern”

Nicușor Dan nu s-a pronunțat dacă taxele i se par mari sau nu. „Am o mașină pe care nu am mutat-o de la Făgăraș la București și nu mi-a venit încă decizia pentru ea”

Conform declarației de avere, Nicușor Dan are o mașină marca Citroen BX, fabricată în 1986. O astfel de mașină funcțională, se vinde la 3.000 - 4.000 de euro. Recondiționată, poate ajunge la 13.000.

Citroen BX, model similar cu cel deținut de Nicușor Dan. Mașina prezidențială împlinește în 2026 40 de ani. Foto: Wiki

Editor : Sebastian Eduard