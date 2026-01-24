Live TV

Nicușor Dan: problema școlilor din Ucraina cu predare în limba română e una serioasă și „nu o să o băgăm sub preș”

Data publicării:
n dan selfie cu un tanar la focsani
Sursă foto: presidency.ro

Prezent la iași cu ocazia Zilei Unirii, Nicușor Dan a comentat pe marginea noii legi din Ucraina, privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, legea care a stârnit nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, informează Digi24.

„Haideți să o punem în în context această informație. Ucraina a constatat că în urma războiului care a început acum patru ani are cetățeni în multe state europene sau din lume iar vacolo se nasc copii, oamenii au nevoie de acte ca să se angajeze și așa mai departe. Pentru cetățenii ucraineni care locuiesc în aceste țări (top 5 țări cu cei mai mulți cetățeni ucraineni) și au nevoie de dublă cetățenie ei au dat au dat această posibilitate spunând că opțiunea este deschisă în continuare pentru alte state printr-o hotărâre a guvernului ucrainian”, a spus președintele.

„Deci n-a fost o intenție de a exclude România, n-a fost o intenție de a se raporta la minoritățile din din Ucraina, a fost o intenție de a rezolva problema cetățenilor ucrainieni care în urma războiului au fost nevoiți să emigreze”, a spus Nicușor Dan

„Problema liceelor din Ucraina, cu predare în limba română, în schimb, asta este o chestiune foarte serioasă. Ea va intra în aplicare așa cum este legea acum, în 2027 și până atunci trebuie să rezolvăm. Da, deci asta e, asta e o chestiune care ne privește și pe care nu o să o băgăm sub preș”

