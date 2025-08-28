Live TV

Nicușor Dan reacționează în cazul livratorului străin lovit: Sunt fapte intolerabile. Autoritățile să le trateze cu seriozitate

Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi după atacul asupra unui livrator străin în București. El amintește că mai mulți oameni, inclusiv politicieni, au instigat la ură împotriva străinilor și avertizează că vorbele lor „au consecințe reale, uneori dramatice”. Astfel de atacuri xenofobe sunt intolerabile, mai spune Dan, care cere autorităților să trateze acest caz ca pe o infracțiune motivată de ură.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a scris șeful statului pe Facebook.

El l-a felicitat pe Andrei Jianu, polițistul aflat în timpul liber „care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze”.

„Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie”, a amintit Dan, adăugând: „îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut”.

„Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a mai spus Dan.

