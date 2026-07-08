Nicușor Dan: România își respectă angajamentele în NATO. Va cheltui 3,7% din PIB anul acesta pentru securitate și apărare

Președintele Nicușor Dan spune că România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO și că anul acesta va atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB.

„Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai capabile. De aceea, România s-a alăturat proiectului „NATO Drone Edge”, o inițiativă prin care statele Aliate vor putea face achiziții comune de drone”, arată o postare pe pagina de Facebook a lui Dan, în condițiile în care șeful statului participă la summitul NATO din Turcia.

„De asemenea, ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenire a incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți aliați. Vom continua să investim, să construim și să apărăm nu doar propriul teritoriu, ci și spațiul comun al libertății și securității pe care îl reprezintă NATO”, a continuat președintele.

„România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO, sprijinind Ucraina și Republica Moldova și implicându-se activ în cadrul formatului București Nouă (B9), pentru întărirea securității regionale și a rezilienței”, a mai scris Dan.

Editor : M.B.