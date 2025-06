Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o conferință de presă, luni, de la Vilnius, unde a participat la summitul B9, că România și Polonia sunt două țări mari în flancul estic al NATO și „sunt obligate” să colaboreze indiferent cine a câștigat alegerile prezidențiale, pentru că pentru ambele națiuni Rusia reprezintă aceeași amenințare.

„România și Polonia sunt două țări mari în flancul estic și, indiferent de cine a câștigat în Polonia, simt aceeași amenințare din partea Rusiei și sunt obligate să colaboreze. Spre deosebire de România, unde acum cât 2 săptămâni am avut o competiție între un candidat prooccidental și un candidat care repeta foarte des narative ale Rusiei, în Polonia am avut o competiție între un candidat pro-integrare europeană și un candidat pentru o mai mare independență a Poloniei față de structurile europene, dar amândoi ferm anti-ruși. Deci, din această perspectivă, colaborarea noastră n-o să fie dificilă”, a spus Nicușor Dan la Vilnius.

Președintele României a mai declarat că nu l-a felicitat pe Karol Nawrocki, câștigătorul alegerilor prezidențiale din Polonia, dar că l-a felicitat pe actualul președinte polonez: „L-am felicitat pe domnul Duda, care e în același partid”.

