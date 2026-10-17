Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Emmanuel Macron: „I-am transmis îngrijorarea faţă de atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră”

Preşedintele Nicuşor Dan a scris pe X, după întâlnirea cu omologul său francez Emmanuel Macron, că i-a transmis acestuia „profunda îngrijorare a României” faţă de recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Preşedintele a fost însoţit şi de Dacian Cioloş, consilier prezidenţial şi candidat la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, candidatura României aflându-se de asemenea pe agenda discuţiilor.

Nicuşor Dan a scris pe X că a avut o „discuţie excelentă” cu Macron și că Parteneriatul strategic dintre România şi Franţa rămânâne un pilon al securităţii comune.

„I-am transmis profunda îngrijorare a României faţă de recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră şi, în acest context, am apreciat solidaritatea şi sprijinul exprimate de Franţa pentru siguranţa navigaţiei în regiune”, a spus Dan.

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De asemenea, el precizează că au continuat discuţiile privind candidatura României la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Dan a anunţat vineri seară că România a solicitat sprijinul aliaţilor europeni după atacurile recente cu drone la Marea Neagră şi că Franţa s-a oferit deja să ajute cu diverse echipamente, amintește News.ro.

„A existat o discuţie despre evenimentele recente la Marea Neagră. Aşa cum am făcut în urmă cu aproape un an când aveam problemele la graniţa pe Dunăre cu dronele care erau deviate dinspre Ucraina, şi acum am solicitat ajutor până când echipamentele pe care noi le-am comandat pe SAFE vor veni în România. Am avut o discuţie cu echipa tehnică a Franţei care s-a oferit să ne ajute cu echipamentele necesare”, a explicat şeful statului.

Dan a afirmat că există în prezent ameninţări asupra navelor care circulă în apropierea ţărmului românesc şi că Franţa a răspuns deja.

„Sunt convins că şi alţi aliaţi ne vor răspunde”, a declarat el.

Editor : M.B.