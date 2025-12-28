Live TV

Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: „O sursă de inspirație”

Data publicării:
Nicusor
Nicușor Dan și Sir George Iacobescu. Foto: Facebook/ Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea cu Sir George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei, că parcursul profesional remarcabil al acestuia şi ataşamentul constant faţă de ţara noastră demonstrează că performanţa românească poate deveni o sursă de inspiraţie şi o poveste de succes oriunde în lume.

„A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectaţi şi apreciaţi români din Marea Britanie. De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf”, a spus Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

În opinia preşedintelui, parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat săptămâna trecută la Paris şi la Londra, unde a avut întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor de români.

Sâmbătă, a postat o imagine de la întâlnirea cu cu fiul lui Ion Raţiu, Nicolae Raţiu, despre care afirmă că este un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României.

În luna mai, antreprenorul George Iacobescu a fost decorat de Ilie Bolojan, în calitate de preşedintele interimar, cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer, pentru serviciile excepţionale aduse statului român, prin promovarea constantă a României.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Russia Ukraine War
4
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Digi Sport
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mirabela Grădinaru.
„Copleșită” de eticheta de Primă Doamnă: „Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan”
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru.
Care este relația lui Nicușor Dan cu cei doi copii ai săi. Mirabela Grădinaru: „Totul este natural”
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
Mirabela Grădinaru povestește cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan și ce a atras-o la el: „Mi s-a părut fascinant”
mirabela-gradinaru-1-oct
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicusor Dan, la Digi24
militar din marea britanie
Ministrul britanic al apărării anunță o campanie pentru a recruta tineri în armată: „Este o nouă eră în apărare”
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Judecătorii CCR decid acum ce se întâmplă cu pensiile speciale. Ce...
incendiu
Incendiu puternic în Capitală. Arde un depozit cu materiale sanitare...
brigitte bardot
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. A părăsit lumea cinematografiei...
Trump Zelenski
Zelenski și Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința...
Ultimele știri
Temeri legate de inflație și dezinformare rusească, în prag de An Nou, când Bulgaria trece la euro
Vântul puternic face ravagii în țară. Un copac a căzut peste acoperișul unui spital
Viitorul războiului se decide, astăzi, în SUA. Când se întâlnesc Zelenski și Trump și care sunt cele mai importante puncte discutate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbări interesante pentru nativii anumitor zodii, începând din 27 decembrie. Influența lui Chiron retrograd
Cancan
Imagini dureroase de la înmormântarea lui Ion Drăgan. Ce gest au făcut colegii pentru el, în semn de 'adio!'...
Fanatik.ro
Undă verde pentru megaproiectul de 1 miliard de euro de lângă București. Spaniolii au rămas șocați: „Cel mai...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazinou: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în...
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Când trebuie să despodobești bradul de Crăciun. Ziua care, potrivit tradiției, poate aduce noroc în anul nou
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Tottenham a spus "DA" pentru transferul lui Radu Drăgușin
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...