Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: „O sursă de inspirație”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea cu Sir George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei, că parcursul profesional remarcabil al acestuia şi ataşamentul constant faţă de ţara noastră demonstrează că performanţa românească poate deveni o sursă de inspiraţie şi o poveste de succes oriunde în lume.

„A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectaţi şi apreciaţi români din Marea Britanie. De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf”, a spus Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

În opinia preşedintelui, „parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume”.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat săptămâna trecută la Paris şi la Londra, unde a avut întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor de români.

Sâmbătă, a postat o imagine de la întâlnirea cu cu fiul lui Ion Raţiu, Nicolae Raţiu, despre care afirmă că este un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României.

În luna mai, antreprenorul George Iacobescu a fost decorat de Ilie Bolojan, în calitate de preşedintele interimar, cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer, pentru serviciile excepţionale aduse statului român, prin promovarea constantă a României.

