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Nicușor Dan s-a întâlnit cu Peter Magyar în Irlanda, înaintea reuniunii UE dedicate inteligenței artificiale

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Nicușor Dan și premierul Ungariei, Peter Magyar, la întâlnirea din Irlanda. Foto: Administrația Prezidențială
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Președintele Nicușor Dan a avut vineri, în Irlanda, o întâlnire bilaterală cu premierul Ungariei, Peter Magyar, înaintea reuniunii informale a Consiliului European, dedicată în premieră exclusiv inteligenței artificiale.

Întâlnirea, care a durat aproximativ 45 de minute, a avut loc înainte de reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în calitate de ţară care deţine în prezent Preşedinţia Consiliului UE.

Reuniunea marchează prima discuţie la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenţei artificiale (AI), a informat Administraţia Prezidenţială.

Pe lângă discuţiile în plen, lucrările vor include schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, şi cu laureatul Premiului Nobel prof. Geoffrey Hinton.

Preşedintele va puncta urgenţa ca Uniunea Europeană să îşi accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependenţe critice şi orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada şi Japonia, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Totodată, Președintele României va sublinia că este important pentru companiile europene și administrațiile publice să aibă acces la tehnologii, iar aplicațiile bazate pe AI să poată fi utilizate în industrie și în economie pe cuprinsul întregii Uniuni.

Un astfel de demers va necesita mobilizarea capitalului public și privat, Fondul European de Competitivitate din viitorul buget european urmând a fi un instrument cheie în acest demers.

În același timp, Președintele Nicușor Dan va evidenția nevoia de a gestiona cu responsabilitate implicațiile generate de AI în societatea noastră și de a pregăti soluții optime pentru provocările suplimentare pe care le aduce AI, inclusiv în ceea ce privește piața muncii, mai arată comunicatul.

Editor : M.I.

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