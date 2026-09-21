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Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Congresului Evreiesc Mondial, Ronald S. Lauder. Despre ce au vorbit cei doi

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Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
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Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit în marja vizitei pe care o efectuează peste Ocean, la New York, cu Ronald S. Lauder, președintele Congresului Evreiesc Mondial. Șeful statului a subliniat că țara noastră rămâne „un model în prevenirea și combaterea antisemitismului”. 

Nicușor Dan a anunțat pe rețelele sociale: „Am avut astăzi, la New York, o discuție foarte bunǎ cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress.

Apreciez în mod deosebit activitatea sa îndelungată în promovarea libertății religioase și în păstrarea memoriei Holocaustului.

Cu ocazia sărbătorii de Yom Kippur, i-am transmis, atât lui, cât și comunităților evreiești din întreaga lume, urarea tradițională: G’mar chatima tovah!

În contextul creșterii îngrijorătoare a antisemitismului, România rămâne un model regional în combaterea acestuia.

Implementăm, în prezent, cea de-a doua Strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, am făcut obligatorie educația despre Holocaust în licee și suntem pregătiți să participăm activ la noul Grup de lucru al Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea antisemitismului”.

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Editor : A.R.

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